Řidič Boltu násilím vyhodil z auta nevidomou ženu, vadil mu její vodicí pes

Policie vyšetřuje případ, při kterém na pražském Žižkově řidič alternativní taxislužby Bolt (dříve Taxify) vyhodil z auta nevidomou ženu i s jejím vodicím psem. Část incidentu natočila svědkyně.

V pondělí dopoledne zabloudila na Žižkově nevidomá paní Květa a požádala o pomoc v hotelu v Bořivojově ulici. Personál jí pomohl zavolat taxikáře přes mobilní aplikaci Bolt. Část incidentu se povedlo zachytit svědkyni Adrianě Bártlové na video, na které upozornil Deník N.

"Jelikož jsem nevidomá, mám vodicího pejska, tak jsem nasedla do auta a za mnou nastoupil pejsek. Ale řidič mi řekl, že pejska nevezme. Já mu řekla, že se ale bez něj neobejdu, protože jsem nevidomá. Řekl mi, že ho to vůbec nezajímá a ať vypadnu," popsala žena situaci Deníku N.

Květa vystoupit odmítla, protože cestu domů již měla zaplacenou, taxikář to dle ní popíral. "Řekla jsem mu, že to mám zaplacené, a on oponoval: ‚Zaplacený to nemáte. Je tam, že účastník se neobjevil.‘ A pak tam začal něco mačkat," dodává.

Když odmítla vystoupit podruhé, vystoupil řidič a otevřel dveře na její straně. Nevidomé ženě prý pohrozil, že pokud z auta nevystoupí, zavolá policii. Květa ho následně vyzvala, aby to udělal. "'Prostě vypadněte,' řekl mi, když policii nezavolal," dodává nevidomá žena.

Následně sama přes hlasovou aplikaci chtěla zavolat policii. "Když viděl, že se mi vytáčí číslo, snažil se mi mobil vytrhnout z ruky a aplikace mi přestala mluvit. Já nemohla už vůbec nic udělat," popsala.

Řidič na ženu křičel, že je blázen

Řidič vytáhl z auta jejího psa a pak i jí. Na videu z incidentu, které natočila svědkyně, je vidět, jak řidič používá hrubou sílu, aby nevidomou ženu z auta dostal. Jeho snaha pokračuje i přes ženino zoufalé křičení. Muž poté z místa rychle odjel.

Květa nicméně v autě zapomněla svou slepeckou hůl, což řidič rychle zjistil, protože zabrzdil a vrátil se. "Ležela jsem na zemi, stáhl okénko a vyhodil tu hůl za mnou zřejmě z okénka," říká Květa.

"Seběhlo se to hrozně rychle. Byla jsem doma, slyšela jsem nářek z ulice, a tak jsem vyskočila s mobilem v ruce, protože jsem byla přesvědčená, že se děje něco, co budu muset natočit," řekla Deníku N svědkyně a autorka videa Adriana Barthová.

"Volala jsem na paní, aby se nebála, že běžím dolů. Ten řidič na ni volal vulgární slova a že je blázen. Nejhorší ale bylo, že kolem ní projela dvě auta a ani jedno nezastavilo. Přitom na zemi tam byla žena a chudák vyděšený pes," dodala Bártlová.

Pro Bolt už řidič jezdit nebude

Kolem vyhozené ženy se rychle seběhli lidé z hotelu a jiní svědci, kteří zavolali policii. "Ano, touto událostí se zabýváme. V současné chvíli případ kvalifikujeme jako přestupek," sdělila mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

"Byla jsem tak v šoku, že jsem nemohla mluvit a jenom jsem brečela. Odvedli mě do hotelu, tam mi dali vodu a prášek, abych se trochu uklidnila. Nemohla jsem se pořádně ani nadechnout. Ještě teď jsem z toho přepadlá, naštěstí mě pak policisté odvezli domů," dodala Květa.

Firma Bolt už se s řidičem rozloučila. "Můžeme potvrdit, že šlo o řidiče v partnerství společnosti Bolt. V současné chvíli byl z naší strany zablokován. Dál pro Bolt jezdit nemůže," řekl Deníku N mediální zástupce firmy Jan Novosad.