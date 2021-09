Studenti by do sněmovny zvolili Piráty a STAN, oceňují postoj ke klimatu i menšinám

Studenti středních škol v uplynulých dvou dnech nanečisto volili do Poslanecké sněmovny. Zvítězilo uskupení Pirátů a STAN, jen o procento méně hlasů získala koalice Spolu. U mladých lidí bodovalo i hnutí ANO nebo Strana zelených, byť s velkým odstupem za koalicemi. Do Studentských voleb, které pořádá Člověk v tísni, se zapojilo 312 středních škol.

V úterý dopoledne se jednou z učeben poněkud odlehlé Střední odborné školy v pražských Horních Počernicích vine zástup mladých lidí. Místo výuky sem přišli k volbám. Ačkoliv studenti necelé tři týdny před řádným termínem voleb do Poslanecké sněmovny hlasují nanečisto, část z nich již dosáhla plnoletosti a 8. a 9. října skutečně bude moct odvolit.

Studenty počernické školy zaujaly především koalice Spolu a Piráti se Starosty. O volbě druhého jmenovaného uskupení je rozhodnutý například šestnáctiletý Matyáš, byť přiznává, že koalici volí hlavně kvůli Starostům, jejichž práci sleduje. "Líbí se mi, že se zaměřují specificky na decentralizaci státní moci, je důležité brát ohled na samosprávy," říká student. Pro Matyáše je důležitá hlavně dostupnost bydlení a řešení schodku státního rozpočtu, na což podle něj právě Starostové zaměřují pozornost.

O tom, že se uskupení Pirátů a STAN mladým lidem líbí, svědčí i celkové výsledky Studentských voleb. Zmíněná koalice získala nejvíc hlasů, a to od více než 12 tisíc studentů, tedy od 30,4 procent. Je to o procento víc než kolik hlasovalo pro koalici Spolu, která se tak mezi studenty umístila na druhém místě. Ostatní strany a uskupení získaly podstatně méně hlasů.

Koalici Spolu plánuje volit například osmnáctiletý Filip. "Je to takové nejmenší zlo, nechce se mi totiž volit ANO ani Piráty," vysvětluje. Z volebních témat ho nejvíc zajímá školství a zdravotnictví, k výběru koalice ho vedl i nesouhlas s vládními stranami. "Chování a vystupování této vlády mi už připadá trapné a nereprezentativní," doplňuje.

Rovněž jeho vrstevnice, prvovolička Zuzana Tkáčiková, bude volit koalici Spolu - vyšla jí ve volebním kvízu a ve vládě chce po letech změnu. "Souhlasím s většinou jejich názorů a je to pro mě nejmenší zlo. Líbí se mi věci, které propagují a také sympatizuji s lídry stran koalice," říká.

Do třetice pak koalici Spolu bude volit i osmnáctiletá Sabina Pospíšilová, která svou volbu poctivě probírala i s rodiči a bratrem. "Před tím jsem váhala, zkoušela jsem i spoustu volebních kvízu a kalkulaček, ještě jsem přemýšlela nad Piráty se Starosty. Ale vystupováním a chováním jsou mi bližší lídři Spolu," vysvětluje. Je pro ni důležité, aby byla strana proevropsky orientovaná a měla jasný plán pro řešení veřejných financí. Obě tyto kategorie pro ni koalice splňuje. "Z hlediska stran mi byly blízké ODS a TOP 09, ale po kauze kolem Dominika Feriho se teď přikláním spíš k občanským demokratům," dodává.

Na učilištích bodovalo hnutí ANO

Obecně je mezi studenty podle učitelky počernické školy Petry Bergmannové cítit velká averze vůči hnutí ANO a vůči SPD, komunisty a sociální demokraty pak nepovažují za volitelné. "Obecně studenti inklinují ke Spolu nebo Pirátům a STAN. Je to v podstatě antibabišovský postoj, protože jsou pro studenty ostatní nepřijatelní, tak jdou proti nim a vybírají ze dvou možností," popisuje Bergmannová, která má studentské volby na starosti.

Její slova dokládají celkové výsledky studentských voleb: jednalo se o souboj mezi Piráty a STAN a koalicí Spolu, další strany a hnutí zůstaly daleko za nimi. Třetí hnutí ANO získalo 8,5 procenta hlasů, což je zhruba čtyřikrát méně než kolik hnutí přisoudil zářijový volební model agentury STEM. SPD získala jen čtyři procenta, ČSSD i komunisty volila jen necelá tisícovka studentů.

Výsledky se však liší podle jednotlivých typů škol. Na gymnáziích zvítězilo Spolu s 35,4 procenty, což je více než sedmi tisíc odevzdaných hlasů, zatímco na středních odborných školách a učilištích volby vyhráli Piráti se starosty. Hned za opozičními koalicemi je hnutí ANO, které ale na gymnáziích získalo pouhé čtyři procenta hlasů. O něco víc studentů, a to 12 procent, pak pro ANO hlasovalo na středních odborných školách. Nejvíce by vládní hnutí volili studenti z odborných učilišť, kde získalo 16 procent, což je více než koalice Spolu, která získala necelých 14 procent.

Podle Bergmannové studentům nejsou volby lhostejné, měli velký zájem se jich zúčastnit. "Dříve tady žáci program moc neřešili, Piráty třeba volili kvůli ,cool názvu'. Ale v současnosti už je to jinak. Se studenty o důležitosti voleb diskutuji. Hlavně je vedu k tomu, aby o volbě a o tom, co je dobré pro ně a jejich budoucnost, přemýšleli. Týden před volbami děláme vždy osvětovou kampaň a vysvětlujeme, co jsou volby, proč volit a co je volební program," popisuje Bergmannová.

K výběru koalice Spolu mohlo podle ní studenty přimět i spojení Starostů s Piráty. "Většinově, jak se svými studenty mluvím, mám pocit, že ve škole převažuje obliba starostů, připadají jim nezprofanovaní a nezkorumpovaní. Mnozí studenti litují, že se dali dohromady s Piráty. Proto se možná i někteří odklání ke koalici Spolu," míní pedagožka.

Letos se do studentských voleb zapojilo 312 škol - gymnázia, střední odborné školy a učiliště. Školy se do projektu přihlašovaly dobrovolně, stejně tak je účast dobrovolná i pro studenty, podmínkou však bylo, že jim musí být alespoň patnáct let.

"Největší zájem o studentské volby projevila stejně jako ve všech uplynulých studentských volbách gymnázia. Přihlásilo se jich 173. Naopak nejmenší zájem je ze strany středních odborných učilišť, u kterých evidujeme 33 přihlášek," hodnotí zájem škol ředitel vzdělávacího programu Člověka v tísni Karel Strachota.

Cílem Studentských voleb je povzbudit zájem mladých lidí o veřejné dění a posílit jejich aktivní účast na občanské společnosti, seznámit studenty s volebním systémem České republiky a zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. "Výsledky výzkumu po konání prvních Studentských voleb v roce 2010 ukázaly, že se o šest procent zvýšila účast prvovoličů z řad studentů, kteří se zúčastnili studentských voleb v řádných volbách," říká mediální koordinátorka Člověka v tísni Táňa Abrhámová.

Studenti ocenili přístup Pirátů k otázkám klimatu

Podobně jako na počernické škole volili také studenti mladoboleslavského Gymnázia dr. Josefa Pekaře. Ačkoliv se studenti oslovení redakcí Aktuálně.cz shodli na volbě Pirátů a STAN, celkově nakonec na gymnáziu zvítězila koalice Spolu, pro kterou hlasovalo 118 studentů. Druzí Piráti se Starosty získali 102 hlasů.

"Volila jsem Piráty a STAN, přijde mi, že k nim mám nejblíž, shoduji se s nimi názorově, co se týče třeba otázek klimatu nebo postojů k homosexuálnímu manželství," popisuje sedmnáctiletá Žaneta Kutová. Informace o politice prý čerpá především ze sociálních sítí nebo televize, internetu.

O politické situaci ale hovořila také se svým spolužákem, o rok starším a politicky angažovaným Davidem Jírou. V průběhu studentských voleb zastal na své škole post předsedy volební komise a předsedy studentského parlamentu, mimo to je členem Pirátů. Takže je jasné, jaké uskupení bude za necelé tři týdny volit on.

"Rozhoduji se podle toho, aby Česko směřovalo na západ, abychom měli silnou zahraniční politiku i ekonomiku. Hledím ale na spoustu dalších aspektů. Jsem hodně proevropský a Piráti mě oslovili obzvláště přístupem k Evropské unii," vysvětluje Jíra. Také jeho vrstevník Michal Petráš oceňuje postoj Pirátů a STAN k Evropské unii a líbí se mu, že koalice podporuje mladé lidi v otázkách zlepšení klimatu.

Člověk v tísni, pod jehož záštitou se studentské volby konají, poskytl zapojeným školám hlasovací lístky i pokyny pro voliče a volební komise. "Na nás bylo vytvořit volební místnost, vyzdobit ji, dát do ní státní vlajku. Snažíme se, aby to bylo co nejvíc reálné, aby si i studenti, kteří ještě nejsou plnoletí, mohli vyzkoušet, jaké to je být voličem, a aby mohli prokázat, že i studenti mají svůj názor," dodává Jíra. O volby podle něj studenti mladoboleslavského gymnázia mají zájem, do volební místnosti většinou přichází celé třídy.

O politice se studenti na této škole učí v hodinách politologie, zároveň s nimi před konáním voleb přišli do tříd diskutovat členové studentského parlamentu třeba o tom, proč je důležité chodit volit.