Potřebujeme najít způsob, jak mít do sedmi let 30 tisíc vojáků, říká velitel armády

Armáda musí hledat cesty, jak zajistit splnění cíle, kterým je mít do sedmi let 30 tisícvojáků. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky jsou personální otázky dlouhodobě podceňovanou a zcela zásadní věcí. Chystá proto strategii dalšího postupu v personální oblasti.

"Lidi jsou to nejdůležitější a jsou největší problém, protože tanky si koupíte, ale lidi si jednoduše nekoupíte," poznamenal náčelník generálního štábu Karel Řehka. Jejich nábor má zjednodušit nové virtuální náborové středisko, které armáda v současné době připravuje.

Podle tiskového oddělení generálního štábu měla Česká republika na počátku letošního roku 27 197 vojáků, z toho přímo v armádě jich sloužilo 22 866. Na letošní rok si ministerstvo obrany stanovilo jako rekrutační cíl přijetí 2200 osob, z toho 500 by měli představovat studenti Univerzity obrany.

Podle Řehky není ale důležitý pouze nábor, ale i otázka udržení vojáků. Není podle něj možné investovat pouze do zbraní, ale i do zázemí pro personál. "Abychom měli moderní kasárna, moderní školící střediska, abychom měli moderní ubytovny," podotkl. Zdůraznil, že mladí lidé nebudou dlouhodobě pracovat v prostředí, které bude na úrovni 70. let minulého století. Zmínil i nutnost připravit se na nové generace. "Je to i o organizační kultuře uvnitř organizace, jak s lidmi jednáte. Musíme udělat všechno proto, aby chtěli být součástí týmu," uvedl.

Zmínil i snahu zmírnit některá "nesmyslná opatření", kvůli kterým nemohou lidé vstupovat do armády, jako například viditelná tetování. "Dnes už není doba, kdy tetování má jenom kriminálník, dnes je to mezi mladými lidmi normální," podotkl.

Je extrémně důležité pomáhat Ukrajincům

Řehka poukázal na to, že obrana byla dlouhodobě podfinancována a podceňována a náprava nepůjde snadno. Poznamenal, že dvouprocentní výdaje jsou v rámci NATO brány za absolutní minimum. Na potřebu přehodnotit a navýšit dvouprocentní závazek minulý týden na jednání Vojenského výboru NATO, kterého se Řehka zúčastnil, upozornil i zástupce generálního tajemníka NATO Mircea Geoana.

Pokud by došlo k válce mezi NATO a Ruskem na východním křídle aliance, profesionální armáda by na plnění úkolů nestačila. Stát by tak musel přistoupit minimálně k výběrové mobilizaci, řekl.

"Je extrémně důležité pomáhat Ukrajincům. Protože oni tu hrozbu brzdí, oslabují ji a drží ji od nás. Není to jenom o tom, že to je morálně správně, ale my to potřebujeme i z hlediska naší obrany," řekl. Pokud by podle něj západní státy Ukrajině nepomáhaly, Rusko ji "převálcuje". "Budeme pak mít Rusko na hranici aliance, bude ještě povzbuzenější a agresivnější. A my pak budeme muset daleko více investovat do obrany a bude to pro nás daleko nebezpečnější situace," doplnil.