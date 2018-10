Dalších šest majitelů domů uspělo u Evropského soudu kvůli regulaci nájemného

Stát musí zaplatit dalším šesti majitelům domů jeden a půl milionu korun na odškodném a nákladech řízení. Drtivá většina z tisíců postižených majitelů domů ale dlouhé spory vzdala a do konce se jich vydrželo soudit jen několik desítek.

Štrasburk - Česká republika musí odškodnit dalších šest majitelů nemovitostí v Česku kvůli tomu, jak omezila regulací nájemného jejich vlastnická práva. Rozhodl o tom ve čtvrtek Evropský soud pro lidská práva.

Kromě sumy tří tisíc eur (tedy 78 tisíc korun) soud každému za způsobení nemajetkové újmy přiznal dohromady dalších 27 tisíc eur (700 tisíc korun). Česká republika musí odškodné a k tomu i náklady řízení ve výši dalšího víc než půl milionu korun zaplatit do tří měsíců. Verdikt je pravomocný.

"Soud jednomyslně rozhodl, že došlo k porušení článku 1 protokolu 1 Úmluvy," stojí v usnesení, které soud vydal tento čtvrtek.

Mezi těmi, kteří uspěli, jsou i Jan Jošt z Pardubic či Vladimír Stuchlý z Prahy. Kromě nich jsou to manželé Heldenburgovi, František Kuklík a Oldřich Ráž. Evropský soud spočítal výši odškodnění jako rozdíl mezi tržním a regulovaným nájemným vybíraným v letech 2002 až 2006.

Vše má počátek v červnu 2000, kdy tuzemský Ústavní soud zrušil jako protizákonné vyhlášky, které regulovaly nájemné. Dal přitom tehdy politikům 18 měsíců na nápravu. Ti ale nový zákon, který zavedl postupnou deregulaci, schválili až po šesti letech. Do té doby nebylo možno nájemné vůbec zvyšovat.

Deset let odporu státu

Stát i české soudy se hrazení ušlého nájemného více než deset let vzpíraly, až loni v únoru poprvé zasáhl Evropský soud pro lidská práva, který řekl, že tato praxe je nespravedlivá a v několika konkrétních případech přikázal, aby stát za státní regulaci nájemného mezi roky 2002 a 2006 zaplatil náhradu.

Až poté začaly české soudy majitelům regulovaných bytů a domů dávat zapravdu. Loni v prosinci verdikt potvrdil i velký senát Nejvyššího soudu a po něm i v několika verdiktech Ústavní soud. A letos v dubnu se jako první dočkal odškodného v jednom ze svých několika případů Vladimír Stuchlý z Prahy.

Obvodní soud pro Prahu 1 řekl, že ministerstvo musí kromě rozdílu na nájemném ve výši 157 tisíc uhradit i úroky zhruba ve stejné výši a navíc náklady soudního řízení, které soud spočítal na 219 tisíc. Celkově tak zaplatí více než trojnásobek, než byla původně požadovaná suma.

Soudit se vydržel zlomek

Skoro dvacetiletý boj je ale nakonec vítězný pro stát. Soudit se vydrželo z tisícovek majitelů regulovaných bytů jen několik málo desítek - ostatní již spory vzdali. "My vyhráli několik jednotlivých bitev, oni celou válku," říká brněnská advokátka Dita Křápková, která před rokem zastupovala tři úspěšné majitele ve Štrasburku.

"Ti, co vydrželi se patnáct let soudit, dosáhli úspěchu, ti, co nevydrželi, mají smůlu a stát se jim směje do očí a říká jim: Měli jste se také vydržet dál soudit. To je pro mě výsledek po patnácti letech souzení," říká advokát Martin Kojan, který zastupuje Vladimíra Stuchlého.

Podle analýzy Patria Finance tratili majitelé domů na regulaci nájemného počátkem tisíciletí dvacet miliard ročně. Soudit se vydrželo do konce jen několik desítek, kterým přiznaly soudy včetně úroků a nákladů řízení jen 8,9 milionu korun.