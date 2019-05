Regulace reklamy a vyšší daň by v ČR snížila pití alkoholu o 5 procent, tvrdí experti

před 1 hodinou

K omezení nadměrného pití alkoholických nápojů a popíjení mladistvých by v Česku nejúčinněji vedlo regulování reklamy a zvýšení daní na alkohol. Ukázala to studie o společenských nákladech konzumace alkoholu, kterou pro Úřad vlády vypracoval Institut pro zdravotní ekonomiku iHeta. Nadměrné pití ČR ročně podle studie stojí asi 56,6 miliardy korun, a to za ztrátu produktivity, léčbu či kvůli kriminalitě, invaliditě a předčasným úmrtím. Odpovídá to asi 1,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Česko patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele. Podle poslední vládní zprávy o užívání drog denně popíjí kolem 600 000 Čechů a Češek, z nich 100 000 nadměrně. Odborníci už dřív sledovali mimo jiné úmrtnost těch, kteří se ze závislosti na alkoholu léčili. Zjistili, že průměrná doba dožití u nich dosahovala 57 let, popsal výzkumník Národního ústavu duševního zdraví Ladislav Csémy. Podle studie iHeta by zvýšení daně u alkoholu o deset procent vedlo ke snížení spotřeby alkoholu o 4,4 procenta. U piva by to mohlo být o 4,6 procenta, u vína o 6,9 procenta a u tvrdého alkoholu o osm procent. "Bylo dokázáno, že plošné zvýšení daně na alkohol má větší vliv než dílčí zavádění daně pouze na jeden typ alkoholu. V neposlední řadě zvýšení daně snižuje i míru těžkého pití alkoholu," uvádí studie. Podle ní by spotřeba "těžkých pijáků" při desetiprocentním zvednutí daně klesla o 2,8 procenta. Podle expertů je se zvyšováním výdělků alkohol dostupnější. "Lidé berou o 40 až 50 procent víc než před deseti lety, alkohol se o tolik nezdražil," podotkl jeden z autorů studie Tomáš Mlčoch. Podle studie by vhodným opatřením mohla být rostoucí sazba spotřební daně. Zvedala by se například o dvě procenta víc než ceny. Pokud by se například inflace zvýšila o procento, alkohol by zdražil o tři procenta. Takové opatření měla v minulosti Británie. Omezení reklamy by mělo vliv hlavně na pití dětí a mladistvých. Analýzy ukázaly, že bez reklamních spotů a plakátů se první zkušenost s alkoholem posouvá do vyššího věku a mladí také pijí méně často a menší množství. Zvýšení marketingových výdajů o deset procent se odrazí v růstu spotřeby o 0,3 procenta, poukazují autoři studie. Cigarety mohou zdražit i o 13 korun. Stát navrhl zvýšit daně u tabáku, lihu a hazardu číst článek "Vyhodnotili jsme 30 různých intervencí. Stanovili jsme si čtyři kritéria - schopnost snížit konzumaci, náklady na zavedení, jaká jsou zjištění a složitost uvedení do praxe. Zákaz či omezení reklamy je legislativně jednoduché opatření, nestojí téměř nic a přináší velké úspory," uvedl Mlčoch. Výsledkem studie pro vládu je seznam deseti opatření. Po zákazu reklamy a vyššího zdanění obsahuje zvýšení kontrol řidičů, okamžité odebírání řidičských průkazů, omezení prodejní doby alkoholu či uvádění kalorické hodnoty alkoholu na etiketě. Prosadíme snížení DPH u točeného piva, slibuje Babiš Vláda nyní chystá strategii boje proti drogám do roku 2027. Zmiňuje v ní "modelování ekonomické a marketingové regulace" podle míry rizikovosti, aby se snížila nabídka i poptávka a nerozšířil se černý trh. Babišova vláda v programovém prohlášení slibuje, že prosadí snížení DPH u točeného piva. Ministerstvo financí pak plánuje růst spotřební daně u lihu. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je vláda "trošku ve schizofrenii" a navrhované strategii chybí snaha situaci změnit a stav jen udržuje, schází cíle ke snížení nákladů na dopady pití, kouření a užívání dalších drog. "Většina stran měla být v příloze," řekl Vobořil. Loni před odchodem z postu koordinátora předložil první návrh strategie s doporučeními k výraznějšímu zdražení cigaret a alkoholu a k využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu.