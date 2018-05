Referendum o účasti ČSSD ve vládě vypíšeme už za týden, věří Hamáček

před 1 hodinou

Komplikací pro páteční termín podle něj není ani to, že na žádost ANO se schůzka ohledně koaliční smlouvy na úrovni předsedů stran neuskuteční v pátek, ale až po neděli.

Hamáček řekl, že ranní jednání bylo spíše pracovní. "Kolegy jsem informoval, jak jednání probíhají. Hlavní informace je, že schůzka, která měla být dneska, byla z iniciativy premiéra v demisi přeložena na pondělí. Respektuji důvody, které zazněly, z mého pohledu to komplikace není," uvedl.

Hlavním tématem jednání špiček ČSSD bylo stranické referendum o účasti ve vládě, které by mohlo vypsat širší vedení za týden. "My jsme se bavili o nějakém konkrétnějším časovém plánu i technických věcech, jak se to celé zajistí," uvedl. Hamáčkův statutární zástupce Jiří Zimola tento týden řekl, že na provedení tajného hlasování by jednotlivé místní organizace měly mít asi dva týdny, výsledky by tak mohly být známy na přelomu května a června.

"Pokud nedojde k nějaké zásadní komplikaci v pondělí, tak myslím, že to zvládneme v pátek vypsat," řekl Hamáček. Pondělní schůzka s Babišem se bude týkat koaliční smlouvy, do které chce ČSSD doplnit například ustanovení, aby premiér po demisi všech ministrů sociální demokracie také musel podat demisi. Opustit kabinet by měl podle představ ČSSD i prvoinstančně odsouzený politik.

ANO podmínky, směřující na premiéra Babiše, který je stíhán v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo, odmítá. "Počkám si na to, s čím přijde Andrej Babiš. Pokusíme se to nějak dotáhnout do konce," uvedl dnes Hamáček.

Zimola a místopředseda ANO Richard Brabec během tohoto týdne dopracovávají programové prohlášení. "Už finalizují text, který ještě jednou prokontrolujeme a prodiskutujeme s našimi experty, abychom měli jistoty, že tam všechny kompromisy nebo dohody jsou. Tam si myslím, že problém není, větší problém je koaliční smlouva," míní šéf ČSSD.