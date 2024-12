Ředitel magistrátu Prahy dostal na odměnách 2,2 milionu korun. O milion více než loni

Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka dostal letos na mimořádných odměnách 2,2 milionu korun, což je více, než kolik vydělává primátor města. Meziročně se odměny ředitele zvýšily o milion. Píše to server Seznam Zprávy na základě informací, které si vyžádal opoziční zastupitel Jan Čižinský (Praha Sobě).

Odměny podle těchto informací vzrostly i zástupcům ředitele magistrátu, obdrželi mezi 1,58 a 1,78 milionu korun. Výši odměn kritizuje opozice a Piráti. Server píše, že pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) pobírá měsíčně za práci ve vedení hlavního města 168 785 korun. Odměny ředitele magistrátu vycházejí na 185 tisíc korun měsíčně.

O odměnách pro šéfa magistrátu rozhoduje primátor. V dokumentu, který Čižinský získal, jsou uvedené odměny Kubelky za poslední tři roky. V roce 2022 za primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) dostal 950 tisíc korun a loni za Svobody 1,22 milionu korun. Proč se odměny meziročně o milion zvýšily, není podle serveru jasné, Svoboda na dotazy do vydání článku neodpověděl.

Web ale připomněl Svobodovo dřívější vyjádření, když se řešilo, že Kubelkova asistentka loni dostala na odměnách 857 tisíc korun. "Za mě je velmi nešťastné, když se takto ve veřejném prostoru zneužívá téma odměn k šíření závisti a vyvolávání domněnek neoprávněnosti a zneužívání systému. Tento přístup chápu vůči politikům, ale nesouhlasím s ním vůči zaměstnancům," uvedl Svoboda na začátku prosince.

Ředitel magistrátu Kubelka se domnívá, že si vysoké peníze zaslouží. "Výše odměn není pro danou pozici nijak neobvyklá a je nutné ji dát i do kontextu s velikostí vykonávané agendy, počtu podřízených, velikostí rozpočtu města a podobně. Doporučuji také srovnání s řediteli či předsedy některých společností, které patří do našeho akciového portfolia, neboť jejich odměny jsou minimálně srovnatelné," napsal serveru.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že odměny se zvyšovaly na celém magistrátu a souvisí to i s inflací.

Z koaličních zastupitelů výši odměn pro ředitele magistrátu kritizují Piráti a budou žádat po primátorovi vysvětlení. "Pan ředitel Kubelka má práci snů, bere peníze jako český premiér," uvedl opoziční zastupitel Čižinský. Premiér má plat 274 900 korun měsíčně.

"Z mého pohledu je to vysoká částka, ale nemohu se na to dívat jen z vlastní perspektivy," cituje server Patrika Nachera za ANO. Dodal, že neví, jak funguje přidělování odměn pro ředitele magistrátu, a proto je to pro něj těžké komentovat.