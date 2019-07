Jsem připraven podat demisi, říká ministr Petříček. O záchraně vlády silně pochybuje

Takřka okamžitě po skončení čtvrteční schůzky v Lánech, která nepřinesla žádný posun, se zevnitř sociální demokracie začaly ozývat hlasy volající po odchodu ČSSD z vlády. Zdá se, že některým členům strany došla trpělivost. Například ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček už nevidí mnoho možností, jak stávající vládní projekt zachránit. Stejně se vyjádřil i místopředseda Senátu Milan Štěch, varuje však, že pro ČSSD může být pozdě a z celé situace vyjde jako poražená.

"Nejsme stranou jednoho muže, o dalším postupu se ČSSD poradí na jednání předsednictva. Osobně v tuto chvíli nevidím mnoho možností, jak by mohla ČSSD ve vládě pokračovat, zejména ve chvíli, kdy se porušuje ústava. Jsem připraven podat demisi," uvedl pro Aktuálně.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Stejně jako další sociální demokraty ho prý zklamal výsledek čtvrteční schůzky Andreje Babiše a Jana Hamáčka s Milošem Zemanem. "Mohla odblokovat krizi vlády. Premiér a prezident ji ale ukončit odmítli. Premiérovi se nepodařilo prezidenta přesvědčit, aby postupoval podle ústavy," dodává Petříček.

Stejně vidí schůzku v Lánech i šéf pražské ČSSD Petr Pavlík. "Vůbec nikam se to neposunulo. Mám jasno a řeknu to, až se sejdeme jako předsednictvo," prohlásil pro Hospodářské noviny.

Za celou situaci podle něj může především Staněk. "Jeho chování je naprosto nepřijatelné. Dostal jasný povel od předsedy, že má odstoupit, tak má zahodit pero, vyklidit kancelář a odejít z ministerstva. A ne tam dál šaškovat a hrát si na ministra. Kdyby odešel, tak to musí řešit premiér i prezident úplně jinak, než když si tam nadále hraje na ministra. Ten člověk je naprosto neloajální vůči straně," uvedl Pavlík.

Podobně ostrá slova zvolil na Twitteru i senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. Podle něj prezident Miloš Zeman porušuje ústavu a premiér Andrej Babiš není ve věci dostatečně aktivní. "Zeman hrubě porušuje ústavu nekonáním k návrhu na odvolání a jmenování ministra kultury. Babiš je nečinný při obraně ústavnosti odmítáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu. ČSSD by měla okamžitě odejít z vlády, má-li sebeúctu. Senát by měl urychleně schválit ústavní žalobu na prezidenta," napsal.

Je pozdě, míní Štěch

S případným odchodem sociální demokracie souhlasí i místopředseda Senátu Milan Štech. Obává se však, že toto rozhodnutí přichází pozdě a pro sociální demokracii bude mít neblahé následky. "Souzním s tím, ale podle mě je to pozdě. Znamená to pro ČSSD špatnou prezentaci, že nejsme schopní se k těmto věcem postavit zásadově a jednat jako suverénní strana," sdělil pro Aktuálně.cz. Pokud Jan Hamáček na předsednictvu strany opravdu navrhne odchod z vlády, širší vedení strany podle něj bude jednotné a vládu skutečně opustí.

Štěch vidí osobní selhání ve všech zúčastněných aktérech čtvrteční schůzky v Lánech. "Dovnitř ČSSD to jde za předsedou Hamáčkem, už měl dávno navrhnout ukončení koaličního projektu. A podle ústavy jde současná krize jednoznačně za premiérem s prezidentem. Prezident by neměl zpochybňovat personální návrhy předsedy vlády, a když už se k tomu snižuje, tak premiér by měl podat kompetenční žalobu," dodal Štěch.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka pak reagoval na plytký výsledek schůzky v Lánech opatrně: "Jediný orgán, který může rozhodnout o konci našeho vládního angažmá, je předsednictvo. A to se sejde co nejdříve," řekl pro Aktuálně.cz. Poté ale doplnil, že i on přemýšlí o krajním řešení. "V této situaci je svolání předsednictva ČSSD správný krok a debata o odchodu z vlády je zcela na místě. Situace kolem demise ministra Staňka nepřipouští žádné alternativní interpretace ústavy," míní Chvojka.

Babiš je neschopný, strefuje se do něj opozice

Zatímco zástupci ČSSD kritizují prezidenta a především premiéra za neschopnost situaci vyřešit, opozice se v komentářích strefuje i do sociálních demokratů. "Dostali jsme se do situace, kdy ministra už více než měsíc neumí vyměnit ani strana, která ho nominovala, a nejnověji už ani premiér, jehož vlády je členem," napsal na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Podle něj momentální stav nelze považovat za normální situaci. Odkládání řešení podle něj může vést k prohlubování nestability. "Řešení problémů Česka se znovu odkládá na neurčito," kritizoval.

Divil bych se, kdyby vláda vydržela do řádných voleb, Zeman dlouho pracuje na rozvratu ČSSD, ale Babišovi se hodí strana ochotná s ním vládnout. | Video: DVTV, Martin Veselovský | 16:18

Předseda pirátů Ivan Bartoš označil vyjednávání Babiše a Hamáčka s prezidentem za hru na kočku a myš. Podle něj premiér i předseda ČSSD hrají pouze o čas, namísto toho, aby řešili tak běžnou situaci, jako je výměna ministrů. Zaráží ho i to, že se premiér staví proti případnému podání kompetenční žaloby na prezidenta.

Také se podivil, že chce Hamáček tak důležitou situaci řešit až na republikovém předsednictvu strany 15. července. "Nedivím se, že je sociální demokracie dlouhodobě ve stále žalostnější kondici. Podstatné a pro stát důležité věci je třeba řešit ihned," míní.

Předseda lidovců Marek Výborný zas na sociálních sítích vyčetl Babišovi, že nedokázal dodržet svůj slib a situaci se mu nepodařilo vyřešit co nejrychleji. "Andrej Babiš sliboval rychlé vyřešení situace, ale nic se nestalo. Je to důkaz jeho neschopnosti," napsal na Twitteru.

Stejně tak ale nešetřil sociální demokraty. "Výsledek jednání je také důkaz naprosté podřízenosti Jana Hamáčka. Kolikrát ČSSD ještě ustoupí? A kdy prezident pochopí, že ústava není trhací kalendář?" ptá se Výborný.

"Prezident Zeman pohrdá ústavou, když nekoná ve věci odvolání ministra Staňka. Vidí pánové Babiš a Hamáček, že v této zemi opravdu nehrají první housle? Silný prezident nerespektující ústavu a slabá vláda - to je smutná realita dneška," uvedl pro Aktuálně.cz předseda STAN Vít Rakušan. Případných předčasných voleb se podle něj hnutí neobává, ačkoli je jako řešení nevidí.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil pak současnou situaci nazývá tragikomedií. "Ani premiér Babiš nepřesvědčil prezidenta Zemana, aby přestal ohýbat ústavu. Tragikomedie s (ne)odvoláváním ministra Staňka bude proto bohužel pokračovat," uvedl. Podle něj dochází k ohýbání demokracie a vláda tomu pouze nečinně přihlíží.

Situaci kolem odvolání Staňka komentoval také bývalý ministr kultury Daniel Herman. Podle něj za situaci může i sám Staněk. "Kdybych byl ve Staňkově situaci a vlastní strana mě na ministerstvu kultury nechtěla, prostě bych odešel. Násilím ministra v úřadu nemůže držet ani prezident," napsal na Twitter.

"Vládní krize má poměrně jednoduché řešení - Miloš Zeman musí konečně začít dodržovat ústavu! Premiér ale kapituloval a vystavil tak svoji vládu plně rozmarům prezidenta. ČR je ale parlamentní demokracií a naši nejvyšší ústavní činitelé by se podle toho měli chovat," vyzval senátor a neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš.