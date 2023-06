10 let od razie na Úřadu vlády. Padl jediný trest, miliony odškodnění a vrácené zlato

Nečas, Nagyová a Vojenské zpravodajství

Jediný pravomocný odsuzující rozsudek přímo související se zásahem na Úřady vlády zazněl v březnu 2019. Městský soud v Praze rozdal tresty v nejvýraznější větvi případu, jímž bylo zneužití Vojenského zpravodajství. Tehdejší vedoucí sekretariátu Petra Nečase Jana Nagyová úkolovala vedení služby, aby sledovalo jeho tehdejší manželku Radku. Po vypuknutí kauzy se Nečas rozvedl a Nagyovou si vzal.

Už předtím spolu udržovali milenecký poměr. Nagyová chtěla sledováním premiérovy ženy získat informace, kterými by Nečase dotlačila k rozvodu. Operaci domlouvala s nejvyššími představiteli Vojenského zpravodajství Ondrejem Páleníkem a Milanem Kovandou, uvnitř služby potřebné kroky ke sledování zajišťoval důstojník Jan Pohůnek.

"V podmínkách demokratického právního státu není možné, aby ozbrojené složky a tajné služby státu bez řádného zákonného procesu plnily příkazy jakkoliv vysoce postavených politických činitelů, natož pak osob, které takovými vysoce postavenými politickými činiteli nejsou, ač je mohou z různých důvodů fakticky ovládat," konstatoval dokonce Ústavní soud.

Nečasová za organizátorství dostala tři roky s podmíněným odkladem na pět let a desetiletý zákaz činnosti ve státní správě. Páleník odešel s podmínkou dva a půl roku s odkladem na čtyři léta a zákazem služby v bezpečnostních sborech na osm roků. Kovanda dostal zákaz působit v bezpečnostních sborech po dobu sedmi let a dva roky podmíněně se zkušební lhůtou čtyř let.

Důstojníku Pohůnkovi vyměřil soud 20 měsíců podmíněně s odkladem na dva a půl roku a zákaz služby v bezpečnostních sborech na šest let. Bývalý zpravodajci už mají podmínku za sebou, zůstává jim zákaz činnosti. Nečasové udělil letos v lednu tehdejší prezident Miloš Zeman milost, prominul jí zbývající necelý rok a čtvrt zkušební lhůty.