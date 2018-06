před 3 hodinami

Nejvyšší soud ponechal korupční kauzu bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha Krajskému soudu v Praze. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Rath letos v březnu požádal, aby se případem zabýval jiný soud. Rozsudek v kauze týkající se údajné manipulace s tendry na modernizace středočeských nemocnic, opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku či hostivického gymnázia by měl padnout za týden ve středu. Státní zástupce Petr Jirát navrhl, aby byl Rath za příjímání úplatků odsouzen na osm až devět let do vězení. Bývalému politikovi by podle něj měl také propadnout veškerý majetek.