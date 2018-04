před 26 minutami

David Rath si zapsal další prohru. Ústavní soud odmítl jako neoprávněnou jeho stížnost, v níž požadoval, aby se prezident Miloš Zeman zdržel jakýchkoliv zásahů do jeho korupční kauzy. Rath se na Ústavní soud obrátil poté, co Zeman jeho případ několikrát komentoval například slovy "když u někoho najdeme v krabici od vína šest nebo sedm milionů korun, jsou diskuse o jeho vině či nevině poněkud nepatřičné". Podle Ústavního soudu ale Rath - pokud se cítil poškozen - měl případ nejdříve řešit jiným způsobem, například žalobou na ochranu osobnosti či se obrátit na správní soud. A až poté by mohla přijít na řadu ústavní stížnost.

autor: Marek Pokorný | před 26 minutami