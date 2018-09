Raper Vokřál a lídr ČSSD v popelnici. Komunální volby jako "laboratoř bizarnosti"

Primátor jako raper, nahatí zelení či lídr ČSSD v popelnici. Některé spoty či billboardy jsou prostě tak bizarní, že člověk někdy neví, zda nejde o parodii. Chytře udělaná virální kampaň přesto může přitáhnout voliče a mít efekt, říkají politologové.

Praha - Když politologové hodnotí komunální kampaně, používají výrazy jako amatérismus, málo peněz nebo třeba laboratoř bizarnosti. Až na výjimky dávají strany svým kandidátům volnost a málo peněz, což je kombinace, z níž vycházejí videa, na nichž kandidát na primátora Brna vylézá z kontejneru, na plakátu komunistického kandidáta do Senátu figuruje filmový Fantomas (viz ZDE) a senátní kandidát Michal Malý sedí na peronu metra v křesle a představuje si svou verzi budoucnosti.

A zelení z Havířova - snad aby nezapadli - se vyfotili pro kampaň nazí. Logem Nezávislí a zelení zakryli jen nejnutnější část těla a doložili tak svou transparentnost (viz ZDE).

Volič už někdy neví, zda nejde o parodii

Některé spoty či billboardy jsou prostě tak bizarní, že volič někdy neví, zda nejde o parodii. Například když hnutí Ostravak ve své kampani začalo lidem oznamovat, že "kašna není vana".

"Hlavně na komunální úrovni je hodně lidí přesvědčených o tom, že to, co dělají, dělají dobře. Právě na kampani je nejvíce vidět, že to tak není," shrnuje dojmy z předvolebního klání politolog Tomáš Lebeda. A není sám, kdo se zájmem právě v těchto dnech sleduje vrcholící kampaně.

"V parlamentních volbách by se to asi nestalo, ale komunální volby jsou laboratoř bizarnosti, kde strany zkouší nové techniky," myslí si brněnský politolog a letos i kandidát v jedné z jihomoravských obcí Otto Eibl.

Na druhou stranu může být chytře udělané virální video nástrojem, jak k sobě přilákat pozornost. Jestli výsledek zapůsobí na voliče pozitivně, záleží na mnoha okolnostech - třeba i na atmosféře v obci či ve společnosti. "A je třeba se ptát, jestli je výsledný efekt takový, jaký strana zamýšlela, nebo to lidé sdílí proto, že nikdy nic tak bizarního neviděli."

Humor v popelnici

Hitem se stalo například video lídra brněnské ČSSD Olivera Pospíšila, který se ve volebním spotu ukryl do popelnice a vylezl z ní s volebními novinami poté, co mu seniorka vysypala odpad na hlavu. A slíbil jí, že pokud jej zvolí, bude mít odpad zdarma.

Jeho klip se stal terčem posměchu. "Humor je dobré aplikovat v životě v každé činnosti, včetně politiky," uvedl přesto v rozhovoru pro Aktuálně.cz Pospíšil a pochvaloval si, jaký ohlas klip získal.

"Video mělo asi 220 tisíc zhlédnutí, přes tisíc lajků a do toho jsou komentáře, kterých je kolem 300. Podstatnou část tvoří kritika. Ale je tam i polemika k samotnému volebnímu tématu, zda je správné, aby se neplatilo za odpad. Video tedy naše téma otevřelo a posunulo dál," řekl Pospíšil.

Ostatní části jeho kampaně mají serióznější formu a vážnější bude i druhé video, které se Pospíšil teprve chystá zveřejnit na svých sociálních sítích. Doufá, že se snaha odrazí v podobě slušného volebního výsledku, ale stejně jako někteří politologové si tím není jistý.

Ti také půjdou volit?

To ODS kromě klasických a profesionálních videí má na svých stránkách i několik, v nichž se pokouší o nadsázku. Z reakcí diváků velmi nepovedeně - byť mají mnohonásobně víc zhlédnutí.

Na jednom z nich maskovaná dívka ničí billboardy či kandidátům za ODS maluje tykadla, na druhém leží mladík, pravděpodobně zfetovaný, v blátě a kolem něj chodí bez zájmu lidé. Oba klipy s mottem "Ti také půjdou volit? Necháte je rozhodnout za vás?" mají na Facebooku pražské ODS statisíce zhlédnutí a také stovky převážně kritických komentářů.

"Tohle je vážně ODS?" ptá se například jeden z diskutujících. "Na čem frčíte vy?" reaguje druhý. "Jako volič ODS se ostudou propadám! Co to kurňa jako má být?" ptá se další.

Nechali byste na něm rozhodnutí o své budoucnosti? Zveřejnil(a) ODS Praha dne 20. September 2018

"Je více než patrné, že jde o nadsázku, kdo chtěl, pochopil. Lidé obecně volit nechodí a potom se diví, kdo řídí jejich město. Je to na každém z nás, každý má jeden hlas," reagovala ODS v komentáři.

A na dotazy, jestli se za ně nestydí a nebylo by je lepší stáhnout, ODS odpověděla: "Videa opravdu stornovat nebudeme. Vás videa snad urazila? Jsme konzervativní strana, zastáváme hodnoty, máme jasný program. Vás uráží, že když nepůjdete k volbám, rozhodnou za vás hlasy jiných? Je to realita. Videa jsou samozřejmě nadsázkou a stejně tak nás může udivovat, že neodsuzujete ničení cizího majetku, ať je kohokoli."

Archetyp sociálně neakceptovatelného voliče

Když se však na zmíněnou kritizovanou produkci ODS podívá odborník, vidí důmyslný plán, jak dostat k urnám více voličů.

"ODS tam vytváří archetyp sociálně neakceptovatelného voliče, který rozhodne a nalinkuje budoucnost i pro toho v uvozovkách slušného, který nejde k volbám," popsal projekt občanských demokratů politolog Eibl.

Politologové tvrdí, že podobných předvolebních videí každý rok přibývá. Technika je dostupnější a i s malými rozpočty je týmy stran dokážou vytvořit - byť konečná verze propagace nakonec nepůsobí vždy profesionálně.

"Komunální volby jsou vtipné v tom, že míra amatérství je v kampaních mnohem vyšší. Výsledek pak někdy může působit trapně. Často je to dané tím, že strany nemají peníze na profesionály, ale často to vypovídá o těch kandidátech samotných, kteří nejsou schopní kritické reflexe," říká Lebeda.

Natočit něco nového je těžké. A podle Eibla kandidáti občas přeženou snahu na sebe upozornit. "Někdy možná kandidáti spoléhají, že si je voliči zapamatují, ale zároveň zapomenou na to, že to bylo trapné," podotkl Eibl.

Seriózní raper

Brněnský primátor za ANO Petr Vokřál se zase v minutovém klipu stylizoval do nezvyklé role rapera, který zpívá, že chce, aby město v čele s ním i v dalším volebním období "povokřálo", a vlní přitom rameny. Jak prochází městem, s vlněním ramen a pohupováním v bocích se přidávají i Brňané.

Blíží se komunální volby, ve kterých se budu ucházet o primátorský post na další čtyři roky. Rád bych dokončil změny, které se nám podařilo v Brně nastartovat. Rozhodně ale nemám v plánu vést nějakou konfrontační kampaň, byl bych mnohem radši, kdyby se mi podařilo vyvolat pozitivní náladu a úsměv. A proto je tady MC Po(Vokřál) se svým Songem jako Brno 😎 💪 Cíl tohoto hitu je jasný, odlehčit předvolební atmosféru, udělat si ze sebe trochu legraci a především apelovat na všechny Brňáky: běžte 5. a 6. října volit.✌ Zveřejnil(a) Petr Vokřál - primátor města Brna dne 19. September 2018

Není to poprvé, kdy Vokřál vsadil na podobný motiv kampaně: před minulými volbami, kdy kandidoval poprvé, se stylizoval do role kosmonauta, který letí na misi Brno. A odlétá ve známém brněnském orloji, který je kvůli svému charakteristickému tvaru častým terčem vtipů (viz ZDE). Mimochodem: tento klip hned posloužil recesistům k parodickému předělání, že Vokřál i ANO odlétají z Brna natrvalo (viz ZDE).

Klip působí i na odborníky profesionálně. Má to ovšem háček. Politik známý svým seriozním vystupováním se v něm prezentuje jako rozevlátý raper, který se snaží zaujmout voliče pod třicet let.

"Vokřál čtyři roky vystupuje jako seriózní politik, který řeší problémy města, a není žádná rozevlátá pětadvacetiletá mánička," kritizuje kampaň ANO v Brně politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity. Aby přesvědčil voliče a působil v takovém druhu videa důvěryhodně, musel by Vokřál podle Kopečka image rapera budovat zhruba půl roku.

Obecně podle politologů platí, že v nejmenších obcích sebelepší kampaň moc nepomůže, když má kandidát špatné vztahy se sousedy. Čím menší vesnice, tím je kampaň pro toho, kdo dobře vychází s obyvateli regionu, jednodušší. "Naopak ve větších obcích nabírají kampaně reálnějších rozměrů. A tam je třeba pracovat s klasičtějšími nástroji marketingu," dodává Eibl.