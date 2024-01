Rakušan má za sebou další emotivní debatu. Byla klidnější, protože nebylo pivo, řekl

Přestože předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan prohlásil při své pondělní podvečerní debatě v Sokolově, že byla klidnější, než diskuse před týdnem v Karviné, i a západě Čech zažíval horké chvíle. Také tentokrát totiž přišla skupinka lidí, která neustále vykřikovala, přerušovala Rakušanovy odpovědi a také bránila tomu, aby někteří další návštěvníci mohli položit dotazy.

Student sokolovského gymnázia Jan Majnek dlouhé desítky minut čekal, až bude moci položit dotaz ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Sotva jej však formuloval, přičemž také upozornil největší kritiky ministra na neslušné chování, hned to schytal také.

"Kdo tě platí?" volali na něho ministrovi odpůrci, kteří se pokusili ovládnout první část debaty. "Takto slušná debata opravdu nevypadá. Pískání, přeřvávání, tento přístup k debatě nemá přínos ani pro jednu stranu," pokračoval student, kterého se Rakušan zastal. "Fakt chcete říkat mladému klukovi, který se přišel na něco zeptat, že je placený? To si fakt myslíte, že motivuje mladé lidi, aby byli v politice? Myslíte, že to je od vás slušné? Takto ukazujete, že jste ochotní diskutovat? On na vás nekřičel," ohradil se Rakušan.

I tato slova patrně přispěla k tomu, že druhá část debaty byla podstatně klidnější. V té první vyčítala zmiňovaná skupinka Rakušanovi například to, že až moc podporuje Ukrajince údajně na úkor českých důchodců, nebrání migraci z muslimských zemí nebo nedává lidem možnost, aby mohli diskutovat bez cenzury.

"Za socialismu tady byla větší svoboda než nyní," prohlásil například jeden z přítomných. Ministr se proti těmto všem výtkám několikrát ohradil. Podrobně vysvětloval, že mnoho ukrajinských uprchlíků v Česku pracuje, mnohdy zastávají práci, kterou místní dělat nechtějí, a ještě přinášejí do státní poklady miliardy korun. Pokud jde o migraci, vysvětloval, že rozhodně žádný příliv muslimských uprchlíků do Česka nehrozí, a zdůraznil naopak potřebu ochrany vnějších hranic Evropské unie. "A pokud jde o dnešní debatu, je zcela svobodná, můžete se ptát na cokoliv, na všechno vám odpovím," sdělil.

Když nejhlučnější skupinka debatu opustila, dostali se ke slovu lidé ze Sokolova, kteří formulovali otázky podstatně kultivovanějším způsobem. Také některé jejich výtky se týkaly politiky vlády vůči seniorům, nebo toho, že se opět zvedly platy politiků. Někteří starousedlíci vyzývali ministra, aby více podpořil sokolovský region, a upozorňovali ho na to, že sociální situace řady lidí není zde dobrá. Z debaty bylo také patrné, že mladí hodnotí současnou situaci podstatně optimističtěji než ti starší.

Po více než dvou hodinách, kdy diskuse skončila, si ještě Rakušan několik minut vyměňoval názory s lidmi, kteří jej obklopili. Podobně jako v Karviné šlo však už spíše o přátelské povídání. Rozdíl byl v tom, že zatímco v karvinské hospodě ministr i hosté popíjeli pivo, v sokolovském kulturáku žádný alkohol podáván nebyl.

Do Malého sálu Hornického domu v Sokolově se vešla asi sedmdesátka lidí, zhruba stejný počet jich ale zůstal před dveřmi. Podle Rakušana byly sály vybírány ještě před debatou v Karviné a organizátoři nepočítali s tak velkým zájmem.

"Tady se sedělo a nebylo podíváno pivo, takže to mělo pro průběh debaty možná pozitivní vliv. Možná to bylo i omezenou kapacitou sálu a tím, že si brali mikrofon i lidé, kteří nepřišli nadávat. To je určitý progres od minulého týdne," pochvaloval si Vít Rakušan. Za týden ho čeká debata v Mostě.