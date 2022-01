Rakušan bude jednat o Farském. Už si nemyslí, že bylo správné, aby si ponechal mandát

Poslanec Jan Farský (STAN) přes kritiku opozice i některých koaličních partnerů odletěl na stipendijní pobyt do Spojených států. Vzdal se poslaneckého platu, svůj mandát si však ponechal. Podle ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana to však nebylo správné rozhodnutí. “Původně jsem byl přesvědčený, že pro nás bude lepší varianta, když si mandát nechá. Dnes si myslím, že to tak není,” říká.

Premiér Petr Fiala (ODS) reagoval na záměr Jana Farského odcestovat na více než půlroční prestižní stáž do amerického Oregonu rozpačitě. Ale odmítl, že by ho v tom podpořil. "Jen jsem byl informován. V osobním rozhovoru jsem vyjádřil pochybnost. Já bych to takto neudělal, nemám z toho žádnou radost. S důvěrou se dlouho hazardovat nemůže," uvedl Fiala v úterý večer v pořadu České televize Události, komentáře.

Farský na Twitteru ve svém původním oznámení o plánovaném odjezdu řekl, že ho Fiala spolu s předsedou strany Vítem Rakušanem v jeho rozhodnutí podpořili. Rakušan však pro Aktuálně.cz říká, že celou věc neodhadnul.

"S velkou mírou upřímnosti v tomto přiznávám jednu svou velkou chybu. Celou věc jsem neodhadl. Neodhadl jsem sílu reakce veřejnosti a to, jakým způsobem bude toto téma rezonovat," míní Rakušan.

Dodává, že ačkoli si z počátku myslel, že by si měl Farský mandát ponechat, jak přislíbil, změnil názor. "Původně jsem byl přesvědčený, že pro nás bude lepší varianta, když si mandát nechá, protože jako poslanec i jako první místopředseda STAN je pro nás velmi důležitý. Dnes si myslím, že to lepší varianta není," vysvětluje Rakušan.

Už minulý pátek šéf Starostů a nezávislých uvedl, že nepovažoval loňskou kandidaturu Farského do sněmovny za šťastnou, protože již v té době Fullbrightovo stipendium řešil. Svůj nominační projekt do USA totiž Farský poslal ještě před začátkem koronavirové epidemie.

"Říkal jsem to od začátku jak poslanci Farskému, tak na stranické půdě. Prostě pro mě toto rozhodně šťastné není," řekl Rakušan. Dodal, že doufá, že po návratu Farský dokáže ukázat voličům, že jeho studium mělo smysl.

Ke kritikům rozhodnutí Farského se hlásí i předseda Lidovců Marian Jurečka, podle kterého není v pořádku, že již před sněmovními volbami své stipendium veřejně nepřiznal nebo se o něm alespoň nezmínil.

"Myslím si, že politik, který kandiduje, do toho musí jít naplno. Chápu i rovinu, že mu to má přinést osobnostní rozvoj a že to může znamenat i zkušenosti pro stranu. S těmi, kteří to vnímají kriticky, ale souhlasím," řekl Jurečka v neděli v pořadu Partie na Primě. Zároveň dodal, že kdyby se jednalo o kohokoliv z poslanců KDU-ČSL, tak by mu to důrazně nedoporučil.

Prezident Miloš Zeman nazval Farského odjezd podvodem na voličích, který činí vládní hnutí Starostů a nezávislých málo důvěryhodným. "Je to hloupý podvod na voličích, hloupý podvod je ten, který snadno prohlédnete," řekl Zeman v neděli v rozhovoru na Frekvenci 1.

Aktuálně.cz shání reakci Jana Farského, zda po sílící kritice, jak ze strany opozice, tak jeho koaličních partnerů, přece jen nezvažuje se mandátu vzdát. Redakce mu poslala do USA dotaz prostřednictvím SMS (ve chvíli odeslání byla v Oregonu jedna hodina po půlnoci).

Někteří politici to však stále nepovažují za vyřešenou záležitost. Jedním z nich je předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Ačkoli je to osobní rozhodnutí Jana Farského a STAN, tak to vnímám velmi negativně. Chci o tom stále jednat," sdělil Bartoš v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Podle něj by se měl Farský rozhodnout, čemu dát přednost, jestli studiu, nebo svým poslaneckým povinnostem. Odkázal na koaliční smlouvu, která stanoví, že se mají poslanci oprostit od dalších aktivit včetně studia tak, aby měli na výkon mandátu dostatek času.

"Uvidím, s jakým řešením přijde STAN. Pokud někdo něco nesplní, měl by najít řešení. Jsou opravné mechanismy, kdy se hledá nová hladina nastavení, pokud jsou nějaké věci problematické," řekl Bartoš.

Předseda STAN Vít Rakušan na otázku Aktuálně.cz, zda vyzve Farského, aby se vzdal mandátu, řekl, že o tom chce nejdřív jednat s koaličními partnery. Ostatně i starostové chtějí odlet kolegy na několik měsíců do USA řešit.

"Samozřejmě společenskou náladu vnímáme, nejsme hluší, nejsme slepí," řekl v úterý Rakušan. Podle něj Farský nesmí chybět na důležitých hlasováních, například o rozpočtu. Pokud si mandát ponechá, čeká ho tak pravděpodobně pendlování mezi Oregonem a Prahou.