Nižší dávky pro děti Čechů v Rakousku? Podkopává to pilíře EU, tvrdí europoslankyně

Asi tisícovka Čechů a Slováků, kteří pracují v Rakousku a děti mají v zahraničí, napadla u rakouských soudů takzvanou indexaci rodinných dávek. Od začátku ledna se totiž jejich výše a míra slev na dani nově odvíjí od životních nákladů v zemi, kde dítě žije. "Tento rakouský zákon rozděluje Evropu a podkopává základní pilíře EU, k nimž patří volný pohyb osob," kritizuje rakouskou novelu zákona europoslankyně a členka parlamentního Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Martina Dlabajová (ANO).

Rakouský deník Die Presse informuje o případu slovenské pečovatelky Aleny Konečné, která pracuje ve Štýrsku a je matkou 18leté dcery. Do práce do Rakouska jezdí vždy na dva týdny a nepřetržitě se stará o jednu seniorku. Od ledna dostává v důsledku indexace zhruba o 72 eur (1850 Kč) méně než dříve.

Obrátila se proto na rakouský soud kvůli tomu, že Rakousko podle ní nedodržuje evropské právo. Podle informací Institutu pro rakouské a evropské pracovní a sociální právo při vídeňské ekonomické univerzitě stejný krok udělala asi tisícovka Čechů a Slováků, kteří žijí v příhraničních oblastech a pracují v Rakousku.

Že je rakouský zákon o indexaci v rozporu s principy EU, se domnívá i europoslankyně Martina Dlabajová z parlamentního Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. "Kroky, které přijalo Rakousko, naprosto odmítám. Jsem přesvědčená, že namísto toho, abychom společně odstraňovali přetrvávající bariéry na vnitřním trhu EU, tak Rakousko svým přístupem vytváří další. Rakouský zákon zavádějící indexaci rodinných dávek rozděluje Evropu a podkopává základní pilíře EU, k nimž patří volný pohyb osob," uvedla Dlabajová pro Aktuálně.cz.

Na půdě Evropského parlamentu byla přitom v loňském roce přijata pravidla koordinace systémů sociálního zabezpečení, které indexaci vylučují. Schválena byla jen těsnou většinou. O zavedení indexace se vedle Rakouska zasazovaly ještě Dánsko, Irsko, Nizozemsko a Německo. Proti se naopak stavěly země ze střední a východní Evropy, včetně Česka.

"Situace mne znepokojuje i proto, že způsobuje vzájemnou nedůvěru. V Evropském parlamentu neustále upozorňuji na to, že v zemích střední a východní Evropy podobné kroky stojí za nárůstem euroskepticismu. Tvrdím, že ochranářská opatření, která brání volnému pohybu služeb a omezují práci v jiných zemích, nemají na vnitřním trhu EU místo. Nejnovější rakouský zákon je jasným příkladem snah jedné země omezovat práva pracovníků z jiného státu EU," tvrdí Dlabajová, podle které je svoboda pracovat v celé EU za rovných a férových podmínek jedním z pilířů Evropské unie.

O peníze přijdou hlavně pečovatelky

Indexace se týká hlavně mnoha pečovatelek ze zahraničí, které si Rakušané najímají vzhledem k tomu, že jejich služby jsou levnější než služby rakouských ošetřovatelek. Klaus Katzianka, šéf agentury, která zprostředkovává zahraniční pečovatelky do Rakouska, podle webu Presse.at tvrdí, že by jich kvůli krácení rodinných přídavků mohlo z práce odejít 20 až 30 procent.

"Rakouský kancléř Sebastian Kurz tvrdí, že je toto opatření spravedlivé, protože Rakousko nyní vyplácí do zemí s nižšími životními náklady neúměrně vysoké dávky, které zatěžují rakouský rozpočet. Já si spíš myslím, že jde o politické gesto namířené k domácímu publiku. Bohužel je to ale velmi nešťastné, protože to pracovníky z jiných zemí odradí a poškodí to nás všechny," shoduje se s Katziankou Dlabajová.

Dva měsíce na vysvětlení

Evropská komise dala minulý týden Vídni dva měsíce na to, aby nová pravidla ohledně výměry rodinných dávek a daňových úlev občanů EU vysvětlila. Upozorňuje na to, že řada pracovníků z jiných zemí unie, kteří v Rakousku platí stejné odvody do systému sociálního zabezpečení a mají stejné daňové povinnosti jako místní, obdrželo nižší dávky jen proto, že jejich děti žijí v jiné zemi.

Podle komise jde o otázku spravedlnosti a rovného přístupu. Pokud Rakousko do dvou měsíců neposkytne Komisi dostatečné vysvětlení, může celá věc skončit až před Soudním dvorem EU.

"Je důležité, aby EU ukázala, že s podobnými opatřeními nesouhlasí a bude bojovat proti tomu, aby v Evropě vznikaly dvě kategorie občanů. Pokud se k Rakousku připojí další země, očekávám ze strany Evropské komise podobný postup. Evropský parlament také nesmí mlčet," podporuje postup Evropské komise Dlabajová.