Radní Plamínkovou a Kolínskou opozice neodvolala, zastupitelstvo ani neschválilo program schůze

před 48 minutami

Opoziční strany se ve čtvrtek na mimořádném jednání zastupitelstva neúspěšně pokusily odvolat radní Janu Plamínkovou (Trojkoalice/STAN) a náměstkyni primátorky Petru Kolínskou (Trojkoalice/SZ). Důvodem pro odvolání bylo podle opozice selhání ve funkcích a v případě Plamínkové konzultace místopředsedy STAN Stanislava Polčáka o výběru zástupců do městských firem se zlínským podnikatelem Michalem Redlem figurujícím v kauzách Radovana Krejčíře. Zastupitelé ale neschválili program jednání, a to bylo ukončeno. "To, že STAN diskutuje obsazování míst s mafiány, je skandál," řekl zastupitel Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Plamínková se bránila, že postupovala transparentně a jen poslala e-mail kolegům.

autor: ČTK