Radní ČT kritizoval pořad o Čapím hnízdu, dříve byl Babišovým mediálním poradcem

Členovi Rady České televize Danielu Váňovi se nelíbí, jakým způsobem Česká televize pokryla kauzu Čapí hnízdo v jednom z vydání svého pořadu Události, komentáře. Vypracoval kritickou analýzu, která se po souhlasu členů televizní rady dostala až do rukou ředitele ČT Petra Dvořáka. Váňu do rady nominovalo hnutí ANO a v minulosti byl mediálním poradcem Andreje Babiše a šéfem komunikace jeho hnutí.

Večer 2. září věnovala Česká televize valnou část pořadu Události, komentáře kauze Čapí hnízdo. Bylo to pár hodin poté, co Městské státní zastupitelství v Praze vydalo tiskové prohlášení, že dozorující státní zástupce změnil právní názor na údajný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo. Hlavním aktérem případu je šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš. Deník N ten samý den informoval, že žalobce Jaroslav Šaroch jeho stíhání zastavil.

Česká televize kauzu reflektovala především prostřednictvím rozhovorů s devíti politiky, mezi nimiž byla třeba poslankyně ANO Helena Válková, předseda hnutí STAN Vít Rakušan či šéf poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek. Právě na způsobu vedení rozhovoru s poslankyní Válkovou, s níž coby moderátorka rozmlouvala Marcela Augustová, postavil Váňa hlavní část závěrů své kritické analýzy.

"Moderátorka vstoupila Heleně Válkové celkem devětkrát do jejích odpovědí (lidově ’skočila do řeči’), což dále v průběhu všech tří rozhovorů, tedy vůči osmi ostatním hostům, udělala pouze jedenkrát," píše Váňa v analýze, kterou má Aktuálně.cz k dispozici. "Podle mého názoru byla Helena Válková jako host pořadu ve srovnání s ostatními hosty moderátorkou diskriminována," tvrdí v materiálu, který vypracoval den po vysílání.

Druhý nejkritičtější postřeh míří k tomu, že Augustová v rámci doplnění informací o kauze citovala z reportáže serveru Seznam Zprávy. Server loni v listopadu zastihl Andreje Babiše mladšího ve Švýcarsku. Dílčí čas vyšetřování případu Čapí hnízdo trávil na ukrajinském Krymu, kam byl podle svých slov unesen. Vyvstalo podezření, zda tím premiér nechtěl mařit objasňování kauzy. Babiš mladší sám čelí stíhání, platil i za důležitého svědka.

"Recyklace informací z úst evidentně psychicky labilního člověka, který byl ve chvíli natáčení kamerou skrytou v brýlích novináře (sic!) s největší pravděpodobností pod vlivem medikace, je nejen nevkusná, ale současně nedůstojná veřejnoprávní televize, od které široká veřejnost oprávněně očekává standardy seriózní žurnalistiky," píše Váňa. Naráží na skutečnost, že Babiš mladší se podle svého otce léčí s psychickými potížemi.

Ředitel ČT reagoval zadáním jiné analýzy

Rada České televize na svém posledním zasedání, ve středu 18. září, jednomyslně vyhověla žádosti svého kolegy, aby se materiálem zabýval přímo ředitel ČT Petr Dvořák. Podle Váni byla jeho zjištění příliš závažná. "Myslím si, že tohle byl neprofesionální výkon jak moderátorky, tak pravděpodobně dramaturgie tohoto vydání pořadu. Takhle se to dělat podle mého názoru nemá, tentokrát to bylo za hranou," vysvětlil Aktuálně.cz své motivy.

Dvořák si podle informací Aktuálně.cz analýzu prostudoval. Za sebe pak nechal věcně reagovat odborníky, kteří měli Váňovy závěry konfrontovat. "Generální ředitel nechal vypracovat nezávislou analýzu, kterou zaslal Radě České televize. Analýza konstatovala, že nedošlo k porušení Kodexu ve vysílání Událostí, komentářů z 2. září 2019," sdělila Aktuálně.cz mluvčí média veřejné služby Karolína Blinková.

Analýzu pro ČT připravila firma Media Tenor, s níž stanice spolupracuje dlouhodobě. Podle jejích závěrů pořad prakticky v ničem neselhal. "Anomálií bylo pouze časté přerušování Heleny Válkové, ke kterému však moderátorka sahala primárně s cílem zestručnění či zjednodušení promluv poslankyně," stojí v analýze, již má Aktuálně.cz k dispozici. Jako necitlivé vyhodnotila jen jedno přerušení, když Augustová polemizovala s Válkovou, zda bylo zastavení stíhání rozhodnutím, či návrhem.

Šéf Rady ČT má věc za vyřízenou

V důsledku ale Media Tenor považovala i tento vstup Augustové za užitečný, protože vyjasnil danou otázku. Stejně tak analýza bez výtky kvitovala zařazení výroků Babiše mladšího pro Seznam Zprávy do pořadu. "Připomenutí této informace bylo na místě vzhledem k jednoznačnému vztahu těchto okolností ke kauze Čapí hnízdo," všímají si autoři studie.

Váňa se reakce na protianalýzu zdržel. Omluvil se, že nejprve chce svůj názor na výstup Media Tenor sdělit kolegům z rady a vedení televize. Váňa, profesí pedagog na Vysoké škole ekonomické, zasedá v Radě ČT od sklonku května 2015. Sám přitom s hnutím ANO prodělal přímou zkušenost. Roku 2014 působil coby mediální poradce Andreje Babiše, současně odpovídal za mediální komunikaci celého hnutí.

Rada České televize Rada České televize je kontrolní orgán klíčového média veřejné služby. Jmenuje a odvolává ředitele televize, schvaluje její závěrečný účet nebo projednává výroční zprávy.

Čítá patnáct členů, kteří mají šestileté funkční období. Radu volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Jejím předsedou je od června 2015 Jan Bednář. Příští rok se bude měnit šest členů rady.

Vylučuje však, že by jeho dřívější propojení s Babišovým hnutí mělo vliv na jeho hodnocení pořadu referujícího o Čapím hnízdu. "Sám jsem člověk, který přednáší mediální teorii, respektive komunikaci, a nesu svou spoluzodpovědnost za úroveň budoucí žurnalistiky," řekl k tomu. "Fakt se snažím to dělat nestranně, věcně a profesionálně. Nechci si zkazit jméno tím, že budu tendenční," vysvětlil.

Předseda Rady České televize Jan Bednář analýzu z pera kolegy hodnotí neutrálně. Stejně tak nemá vážné výhrady k samotnému pořadu. Současně nepředpokládá, že by se kontrolní orgán televize měl k tématu vracet. "Předpokládám, že je to vyřešené. Všichni členové rady se mohli seznámit jak s názorem pana radního Váni, tak s analýzou Media Tenor. Nevím, co dalšího by z toho mělo vzniknout," řekl Aktuálně.cz.