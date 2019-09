Zeman kritizoval ČT, že vystřihla pochvalu od Gotta. Není to pravda, ukázala televize

Prezident Miloš Zeman si v pondělí při návštěvě na jednání vlády stěžoval, že Česká televize z rozhovoru s Karlem Gottem vystřihla Mistrovu zdravici prezidentovi. Rozhovor i se zmíněnou pasáží přitom ČT odvysílala. Na další prezidentův omyl upozornila televize v pořadu 168 hodin.

"Televize, ta vždycky něco natočí, a pak to neodvysílá. Teď vysílali pořad s Gottem. Gott to skončil slovy: ať žije pan prezident. A Česká televize to ustřihla," prohlásil Zeman před kamerou směrem k premiérovi Andreji Babišovi.

Česká televize přitom 14. července, v den zpěvákových 80. narozenin, odvysílala celý bilanční rozhovor Karla Gotta s redaktorem Michalem Kubalem, a to i s uvedenou větou:

"Dostal jsem spoustu dárků a musím vám říct, že jsem měl slzu v oku, když jsem dostal dneska dopis od pana prezidenta, protože to je prostě dopis od hlavy státu. Čili když on řekne - jste skutečný umělec, který se rozdává druhým, je to vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Vydat se třeba i z posledních sil… Takže ať žije pan prezident, děkuju," řekl Gott (video zde, zmíněná pasáž začíná v čase 22:32).

Podpořil Gott Zemana?

Prezident Zeman před několika dny připustil, že Karlu Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání, než jaké zpěvák už dříve dostal. Učiní tak ale až příští rok. Gott dostal medaili Za zásluhy I. stupně v roce 2009 od tehdejšího prezidenta Václava Klause.

Miloš Zeman se loni před prezidentskou volbou chlubil tím, že mu Gott vyjádřil podporu. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dokonce na internetu zveřejnil text s titulkem "Karel Gott bude volit Miloše Zemana." Zpěvák se však proti tomu ohradil a upozornil, že nikoho jmenovitě nepodpořil.

Pouze prohlásil, že bude volit kandidáta, kterého si váží, jehož myšlenky jsou mu blízké a který bude dobře reprezentovat republiku. Podle Hradu to však byla jasná podpora Miloše Zemana. "Mistrovo poselství bylo zřejmé každému pozornému čtenáři," reagoval tehdy Ovčáček.