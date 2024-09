Nebezpečný račí mor zasáhl řeku v Beskydech, rybáři marně varují před koupáním

V řece Morávce na Frýdecko-Místecku se objevil nebezpečný račí mor. Ten zabíjí původní druhy korýšů, zejména kriticky ohroženého raka říčního. Rybáři žádají, aby lidé nevstupovali do části toku.

Rak říční je kriticky ohrožený proto, že je citlivý na znečištění, v minulosti byl v Česku téměř vyhuben. Vyskytuje se jen v průzračné vodě, jaká je například v řece Morávce. Jenže před pár dny tam raci začali ve velkém hynout.



Mrtvá těla raků tam začali rybáři objevovat zhruba před čtrnácti dny. Později se dozvěděli, že jde o račí mor. Na stromy a mosty podél řeky od Velkého Lipového po Pražmo, Vyšní a Nižní Lhoty pověsili cedule, na kterých varují před nebezpečným parazitem.

Žádají lidi, aby do řeky nechodili a ani tam nenechali koupat své psy. Obávají se, že by se spory mohly přenést i do dolní části toku. Lidé ale výzvy ignorují a v řece se koupají dál. Přísná opatření platí i pro samotné rybáře, po lovu musí dezinfikovat náčiní i obuv.