Vnitro připravuje psychotesty pro majitele zbraní. Nic nevyřeší, protestují poslanci

Vrah, který zabíjel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, měl osm zbraní. Všechny si pořídil legálně. Aby je v Česku získal, nepotřeboval projít žádnými psychologickými testy. Ve sněmovně se nyní probírá změna zákona o zbraních. Ani ta však povinné psychotesty nezavádí. Ministerstvo vnitra už ale o jejich zavedení jedná. Část poslanců je proti.

Po střelbě na filozofické fakultě někteří poslanci volají po povinných psychotestech pro majitele zbrojního průkazu. Nutnost psychologického testování zdůrazňuje i ministerstvo vnitra. "Cílem ministerstva je, aby všichni prvožadatelé procházeli specializovaným psychologickým vyšetřením," uvádí jeho mluvčí Adam Rözler. O konkrétní podobě vyšetření už úřad jedná s ministerstvem zdravotnictví.

Ještě před prosincovým útokem na fakultě vnitro navrhlo zpřísňující novelu zákona o zbraních, kterou ve sněmovně tento týden čeká závěrečné schvalování. Očekává se, že ji poslanci schválí. Neobsahuje ale povinné psychotesty, po kterých nyní volá část poslanců.

"Za sebe považuji za stěžejní a nutné stanovit v zákoně povinnost absolvovat psychotest, případně i opakovaný," říká pirátská poslankyně Klára Kocmanová. Připomíná také, že v současnosti je povinný lékařský posudek, ve kterém lékař posuzuje pouze zdravotní způsobilost pacienta. Psychologický posudek ale nutný není. "To je za mě nutné změnit. Je naprosto žádoucí, aby psychotestem prošli všichni žadatelé o zbrojní průkaz," dodává poslankyně.

Mezi poslanci se diskutuje i o konkrétní podobě psychologických testů. Podle vyjádření ministerstva vnitra by nemělo jít pouze o zaškrtávací test, ale o podrobné vyšetření včetně rozhovoru s psychologem. "Psychotesty ve formě dotazníku mají podle klinické praxe jen minimální šanci odhalit vysoce funkční psychopaty," říká mluvčí vnitra Miroslav Jašourek. Dodává ale, že testování všech lidí se zbrojním průkazem naráží na omezené kapacity psychologů.

Testy by střelce stejně neodhalily, tvrdí poslanec

Část poslanců z bezpečnostního výboru, který má novelu zákona o zbraních na starost, je ale vůči povinnému testování kritická. "Psychotesty v případech 'šílených střelců' nic nevyřeší. I jako lékař k tomu mám odmítavé stanovisko," říká například Jiří Mašek (ANO).

"Chápu společenskou poptávku. Nicméně je potřeba si uvědomit, že je tady přes 300 tisíc držitelů zbrojního průkazu a 299 999 je naprosto bezproblémových. Taky jsem vlastníkem zbrojního průkazu a paušalizovat je strašně špatně," dodává člen výboru Pavel Kašín (ODS).

Podle Šimona Hellera (KDU-ČSL) by psychotesty k zastavení vraha z filozofické fakulty dost možná ani nepomohly. "S velkou pravděpodobností by jimi střelec, absolvent vysoké školy, prostě prošel," říká.

Mezi členy bezpečnostního výbor jsou ale i příznivci povinného testování, například místopředseda výboru Martin Exner (STAN). Jako problém však vidí například kapacity psychologů, kterých podle něj není dostatek. Podle Petra Letochy (ODS) by tak povinné testování mohlo čekat jen prvožadatele.

V souvislosti se střelbou na filozofické fakultě se kromě psychotestů mezi poslanci mluví i o přísnější regulaci zbraní, například zákazu některých typů. Část oslovených poslanců je o tom ochotná diskutovat, hlavně v případě dlouhých zbraní.

Shoda mezi poslanci ale nepanuje u krátkých zbraní, kterými útočník na fakultě také vraždil. "Dává se za příklad Izrael, kde jsou lidé ozbrojení. Když máte krátkou zbraň, tak asi netrefíte střelce, ale dokážete pokrýt prostor do příjezdu policie. Díky krátké zbrani můžete bránit třídu nebo chodbu," říká předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek.

Častější kontroly, ale bez psychotestů

Novela, kterou tento týden čeká závěrečná debata ve sněmovně, zavádí pro lékaře povinnost hlásit policii problematické držitele zbrojního oprávnění a zároveň jim umožňuje nahlížet do registru zbraní. Podezřelé zákazníky budou muset hlásit také prodejci zbraní. Zatím však neexistují žádná pravidla, která by určovala, kdo je podezřelý zákazník. Nespecifikuje to ani nová změna zákona.

Když bude mít policie podezření na změnu zdravotního stavu držitele zbrojního pasu, bude mít možnost požádat o nový lékařský posudek. "Byl bych pro to, aby se dělaly kontroly u lidí, kteří vlastní zbraně delší dobu nebo je nakupují ve velkém množství. Musíme si pohlídat, jací lidé se zbraněmi nakládají," říká člen bezpečnostního výboru Jiří Hájek (STAN).

Zkrátí se také interval lékařských prohlídek, na které dosud museli držitelé zbrojní pasu chodit jednou za deset let. Nyní budou muset navštívit lékaře každých pět let.

Novela by měla začít platit až na začátku roku 2026. Ministerstvo vnitra chystá proto menší změnový zákon, který některé změny zavede dříve. Vláda by díky němu mohla například nařídit psychologické vyšetření všech prvožadatelů o zbrojní průkaz.

Video: Chaos i první pomoc raněným. Policie sdílela video ze zásahu na filozofické fakultě (22. 12. 2023)