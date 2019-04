První sociální byty by mohly být hotové ještě letos. Záleží, kdy vláda návrh schválí

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se chystá na konci dubna spustit dotační program Výstavba na podporu sociálního a dostupného bydlení. Návrh vládního nařízení s pravidly pro obce a města k získání peněz by měl kabinet schvalovat v polovině dubna. Pro letošek by se měla rozdělit jedna miliarda korun. Řekla to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Podle ní by se první byty mohly začít stavět v září či říjnu.

"Máme vše nachystané a čekáme na schválení nařízení, bez něj program Výstavba vyhlásit nemůžeme. Jakmile ho vláda schválí, do konce dubna program vyhlásíme," uvedla Dostálová.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů slíbila v programovém prohlášení zákon o sociálním bydlení, upřednostnila ale dotační program. Návrh nařízení k dotacím MMR zveřejnilo v polovině prosince. Podle původního záměru měla pravidla pro využití peněz ze Státního fondu rozvoje bydlení na sociální a dostupné byty platit od 1. dubna, nyní se počítá s 30. dubnem.

Ministerstvo práce mělo nejdřív k předpisu vážné výhrady, a to hlavně ke stanovení nároku lidí na nové sociální byty a k povinnosti nájemníků přijímat sociální práci. "Žádné rozpory nejsou, všechny jsou vypořádané," řekla Dostálová.

Podle nové analýzy v roce 2018 bylo v Česku v provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova 54 tisíc domácností. Žilo v nich 83 tisíc lidí, z nich 20 500 dětí. Podle podkladů k nařízení by sociální byt potřebovalo 62 tisíc až 65 tisíc domácností, u kterých se projevilo takzvané tržní selhání.

Na běžném trhu se jim nedaří kvůli nízkému příjmu a dalším znevýhodněním přiměřené bydlení najít. Podle sociologů žije v přelidněném a nekvalitním bytě či v nouzovém ubytování na 105 500 lidí.

Nové sociální byty, které mají vzniknout za dotace z programu Výstavba, by podle chystaného nařízení měli dostávat lidé s příjmem pod 1,6násobek životního minima a bez šancí na získání běžného bydlení. Vyrůst mají byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních s koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Nájemné v sociálním bytě by podle navrhovaného předpisu mělo činit nejvýš 61,10 korun za metr čtvereční. Zvednout by se mohlo, pokud by spotřebitelské ceny v měsíci vzrostly o víc než pět procent. V dostupném bytě by se pak mělo platit nájemné, které je v místě obvyklé.

O dotace na sociální byt by mohly žádat městské části, obce či svazky obcí. Za určitých podmínek by mohly dostat částku na celé náklady. Byty by pak měly potřebným sloužit minimálně 20 let. Nájemníci by se museli zavázat, že budou přijímat sociální práci, pokud by to obec stanovila.

MMR spočítalo, že by na výstavbu nových sociálních bytů bylo potřeba nejméně 76 miliard bez DPH v cenách roku 2017. Letos by do dotací na sociální bydlení mělo putovat 650 milionů korun a do úvěrů na dostupné bydlení 350 milionů. V příštích letech by pak měl fond rozdělit ročně dvě miliardy na sociální a miliardu na dostupné byty.

"Neříkám, že je to moc. Nepracujeme ale tak, že se podíváme z okna a řekneme si, kolik asi dáme. Je to otázka připravenosti. Když jsme v IROP (Integrovaný regionální operační program) vyhlásili pět miliard a měli jsme nakonec projekty za 3,4 miliardy, tak tři miliardy je ideální absorpční kapacita," zdůvodnila částku ministryně.

Dostálová počítá s tím, že v dalších letech zájem radnic o program poroste a s ním se bude zvedat i suma. Resort plánuje na dotace na sociální byty využít v novém programovacím období evropské peníze.

Podle plánů by radnice mohly o peníze žádat nejspíš do konce června či července. Poté by se žádosti vyhodnotily. První stavební práce by tak podle Dostálové mohly začít v září či říjnu. První byty by mohly v montovaných stavbách vzniknout ještě do konce roku, v běžných stavbách pak příští rok, odhaduje ministryně.

Někteří starostové nastavení programu už dřív kritizovali. Podle nich je pro malé obce nevýhodný a využívat ho nebudou. Podle odborníků na sociální problematiku dotační program k vyřešení bytové nouze v Česku nestačí. Volají po přijetí zákona o bydlení. Ten je nutný také podle některých poslanců z opozice i koalice.