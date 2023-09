Zelenskyj je málo vděčný, říká skoro polovina Čechů. Ukrajinu v NATO ale chtějí

Od loňského února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, zavraždilo podle odhadů nejméně devět tisíc ukrajinských civilistů. Kyjev vyšetřuje tisíce válečných zločinů útočníka. Podle nového průzkumu agentury Median pro institut CEDMO si část Čechů myslí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neprojevuje dostatečnou vděčnost za mezinárodní pomoc. Vstup země do NATO ale lidé podporují.

Názor, že prezident Zelenskyj neprojevuje dostatečnou vděčnost členským zemím NATO za dodávky zbraní a vojenskou podporu, převládá v Česku mezi staršími lidmi. Především mezi důchodci, u nichž jde o více než polovinu. Nejméně souhlasí mladí lidé ve věku mezi 16 až 24 lety, z kterých názor sdílí necelých 34 procent. Celkem si to myslí přes 49 procent dotázaných.

Roli hraje i vzdělání. Nejvíce jsou o nevděčnosti ukrajinského prezidenta přesvědčeni absolventi středních škol bez maturity, nejméně pak vysokoškoláci a lidé se základním vzděláním, z nichž si to myslí okolo 43 procent. Rozdíly mezi muži a ženami nejsou velké. Názor sdílí přes 52 procent žen a necelých 48 procent mužů.

Přes 55 procent Čechů si přesto myslí, že Ukrajina by se po ukončení války měla stát členskou zemí NATO. Nejméně opět souhlasí lidé, kteří vystudovali střední školu bez maturity. Více než důchodci pak nesouhlasí lidé mezi 45 až 64 lety.

Největší podporu má vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance mezi mladými lidmi ve věku od 16 do 24 let, z nichž si vstup země do aliance přejí téměř tři čtvrtiny. V těsném závěsu jsou pak Češi mezi 35 až 44 lety, kterých v přijetí Ukrajiny do NATO doufá přes 71 procent.

