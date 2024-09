Volby v září by s předstihem vyhrálo hnutí ANO, ukázal průzkum

Favoritem na vítěze v zářijových volbách je ve všech krajích hnutí ANO, ukázal průzkum agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT). Jeho volbu zvažuje od 37 procent voličů v Pardubickém kraji téměř do poloviny v Moravskoslezském. Druhý nejvyšší volební potenciál mají v sedmi krajích strany koalice Spolu nebo jejich uskupení, v šesti krajích Starostové.

Volby budou v pátek a sobotu 20. a 21. září ve 13 krajích, v Praze se volí v obecních volbách. Takzvaný volební potenciál uvádí, kolik hlasů by strana získala, pokud by se k ní přiklonili všichni, kdo zvažují její volbu. Respondent tak může uvést více politických stran současně. Agentury Kantar CZ a Data Collect se mezi 6. a 27. srpnem dotazovaly dohromady přes 12 tisíc lidí starších 18 let, v jednotlivých krajích bylo účastníků průzkumu osm set až tisíc.

Volební potenciál ANO je spolu s Pardubickým krajem pod 40 procenty v dalších šesti regionech. Nad touto úrovní je ve Středočeském kraji a na Vysočině shodně se 41,5 procenta, ve Zlínském se 43,5 procenta, Olomouckém se 45 procenty, Ústeckém se 47 procenty a v Moravskoslezském se 49,5 procenta. Průzkum zaznamenal i takzvané volební jádro zcela rozhodnutých voličů, kterých má ANO nejvíc v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V obou regionech je to téměř čtvrtina. Nejslabší voličské jádro má ANO v Jihočeském kraji se 13,5 procenta rozhodnutých voličů.

V Jihočeském kraji je v potenciálu druhá ODS s 26 procenty, v uskupení s dalšími stranami koalice Spolu nebo dalšími místními subjekty mají občanští demokraté druhý nejvyšší potenciál také ve Středočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a na Vysočině.

Nejblíže volebnímu potenciálu ANO se přiblížili Starostové pro Liberecký kraj, kde ho mají na 37 procentech oproti ANO se 37,5 procenta. Druzí v podílu lidí, kteří zvažují jejich volbu, jsou Starostové sami nebo i v uskupení s jinými subjekty ještě v Karlovarském, Ústeckém, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském kraji.

Ve třech krajích se do nejvíce favorizované trojice dostala jiná uskupení. V Ústeckém kraji je to s třetím nejvyšším volebním potenciálem koalice SPD, Trikolory a PRO, ve Zlínském je třetí K21 Zlínský kraj 21. století a v Olomouckém koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní.

