"Demagogie." „Drby". Černochová se zastala Blažka, schytala sprchu od Michálka

Zvlášť složité bylo během pátečního jednání sněmovny najít někoho, kdo by se zastal ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Ať už přímo na jednání, či v kuloárech. Všichni ho veřejně či anonymně tepali za to, jak řešil bitcoiny darované státu mužem, který seděl za několik trestných činů. Jeden jeho obhájce se ale našel - ministryně obrany Jana Černochová. Leč marně, Blažek i tak podal demisi.

Blažkova spolustranička z ODS Jana Černochová nebyla v pátek rozhodně politikem, kolem kterého by se v Poslanecké sněmovně něco podstatného točilo. Protože však mnohdy dlí v dolní komoře i ve chvíli, kdy se její "materie" neřeší, byla přítomna i "grilování" ministra spravedlnosti Blažka. Nikdo jiný v lavici určené pro členy vlády neseděl, ti přišli až později, ve chvíli, kdy poslanci schvalovali důležitou novelu trestního zákona.

Ještě předtím se však Piráti rozhodli, že schvalování této novely oddálí tím, že budou po Blažkovi požadovat vysvětlení v kauze bitcoinů. Zahrnuli jej ostrou kritikou za to, jak se v celé kauza zachoval a položili mu řadu otázek. Blažek kritická vystoupení poslouchal, a to netradičním způsobem. Patrně se ještě nestalo, aby ministr neustále chodil po jednací síni sněmovny a vystoupení zároveň poslouchal - a přesně tak činil v pátek Blažek.

Když se však následně postavil k řečništi, aby reagoval na dlouhou kritiku z úst zástupců Pirátů a na celou řadu otázek, byl nejdříve značně stručný a útočný.

"Já nebudu komentovat nějaké spekulace, drby, klepy, které se různě objevují," začal svůj krátký proslov, ve kterém pokračoval tvrzením, že předřečníci absolutně nechápou zásady trestního řízení a zákona, protože prý říkají spoustu věcí, které jdou absolutně. Na konci svého vystoupení Blažek zaútočil na Piráty a sám sebe politoval.

"Fascinuje mě, že zrovna pirátští poslanci, jejíž představitelé budou chodit vysvětlovat policii, kam zmizela miliarda z digitalizace… Dobře, já budu chodit říkat, jak se stalo, že jde o miliardu ve státním rozpočtu navíc. Děkuji za vaše hanění," končil své vystoupení, za které mu tleskalo několik vládních poslanců - včetně Jany Černochové.

Toho si všiml pirátský poslanec Jakub Michálek, který se pustil do výpadu proti ní. "No, všiml jsem si, že tomuto hloupému, krátkému, zcela nedostatečnému vysvětlení (Pavla Blažka - pozn. redakce), nejvíce tleskala paní ministryně Černochová. No, tak jestli se stejnou důkladností přistupujete k tomu, co se děje s penězi na obranu…," narážel na to, že média i opozice kritizují některé nákupy resortu, který Černochová řídí.

Zároveň položil dotaz, zda jí přijde adekvátní takové vystoupení ministra za situace, kdy stát převzal miliardu coby výnos z majetku drogového dealera a přitom ministr k tomu není schopen vystoupit déle, vše vysvětlit a odpovídat na dotazy.

"Tak to se máme teda čeho bát. To bychom se měli ptát na to, jak funguje Vojenská policie, jakým způsobem funguje dohled nad penězi v oblasti obrany. Jestli vám tohle to přijde normální, takovýto dohled, že by takovýto přístup k veřejným prostředkům a k zodpovídání se Poslanecké sněmovně, tak mě to velmi rmoutí a kladu si otázku, jak to asi vypadá v dalších resortech," pokračoval Michálek směrem k ministryni.

"Říká naprosté nesmysly"

Černochová je známá svou emotivností, takže už během vystoupení Michálka kroutila nesouhlasně hlavou a hlásila se o slovo, že na něj bude reagovat. Což se také stalo. "Kolegyně, kolegové, pan Jakub Michálek tady opravdu předvedl učebnicovou demagogii. Říká tady naprosté nesmysly, srovnává tady naprosto nesrovnatelné věci a obviňuje tady všechny z něčeho nekalého," kritizovala Michálka.

Což ještě nebyl konec přestřelky, protože Michálek je podobně "horká hlava" a také si nenechá nic líbit. "Já bych doporučil paní ministryni, aby se moc nevyjadřovala k problematice trestního řízení. Žádal jsem vás, abyste se více zabývala kontrolou veřejných prostředků v resortu obrany. Toto je trestní řízení, takže trošku jste smotala jablka a hrušky," útočil na ministryni.

Ta už na jeho slova nereagovala, protože většina poslanců, včetně těch vládních, měla jinou prioritu. Potřebovali v pátek schválit zmiňovanou novelu trestního zákona a jakékoliv prodlužování slovní přestřelky ohledně Blažka to mohlo ohrozit. Bylo však zřejmé, že vztahy mezi ODS a donedávna vládními Piráty, už beztak napjatými, budou po pátku ještě chladnější.