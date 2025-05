Rýsuje se nástupce „padlého“ Blažka. Srazí kauza i premiéra Fialu?

V politickém zákulisí se takřka ihned poté, co Pavel Blažek v pátek oznámil demisi z postu ministra spravedlnosti, začalo spekulovat o tom, kdo bude jeho nástupce či nástupkyní. Oficiálně to nikdo z aktérů nechce komentovat, ovšem takřka všechny linky vedou k místopředsedkyni ODS Evě Decroix.

Jméno členky sněmovních výborů ústavně právního a zahraničního a předsedkyně podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí pro Aktuálně.cz shodně uvedlo několik na sobě nezávislých zdrojů z ODS. Jisté to ale ještě není. Spekuluje se také o předsedovi poslaneckého klubu ODS Marku Bendovi.

Ministerský předseda a šéf ODS Petr Fiala už v pátek novinářům řekl, že jasněji o jméně Blažkova nástupce bude začátkem příštího týdne.

"Zhruba na devadesát procent to bude Decroix," řekl Aktuálně.cz zdroj detailně obeznámený se situací uvnitř ODS.

Čerstvě třiačtyřicetiletá Decroix na dotazy redakce Aktuálně.cz nereagovala, nicméně na sociálních sítích uvedla, že tuto personální záležitost nehodlá komentovat. "Obsazení vlády je na premiérovi," dodala.

Všem děkuji za zvýšený mediální zájem o mou osobu v souvislosti s demisí Pavla Blažka. Nicméně obsazení vlády má v kompetenci předseda vlády, který přislíbil, že tak učiní příští týden. Do té doby si dovolím tuto otázku nekomentovat. — Eva DECROIX (@eva_decroix) May 31, 2025

Advokátka Decroix je místopředsedkyní ODS, poslankyní se stala v roce 2021. Je z Jihlavy, kde také byla v letech 2020 až 2022 zastupitelkou. Mezi roky 2020 až 2024 byla zastupitelkou Kraje Vysočina. V říjnových sněmovních volbách povede kandidátku koalice Spolu (tvoří ji ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Je vysoce pravděpodobné, že poslanecký mandát obhájí. Post ministryně spravedlnosti, byť by v něm setrvala i jen několik měsíců, by jí mohl ještě více zviditelnit.

O Marku Bendovi jako případném ministra spravedlnosti se mluvilo už v čase, kdy vláda Petra Fialy vznikala. Nakonec si předseda ODS ponechal Bendu pro práci ve sněmovně, tedy jako šéfa poslanecké frakce ODS, neboť v současné politice neexistuje zkušenější zákonodárce. Benda je poslancem (s dvouletou přestávkou mezi roky 2002 až 2004) od roku 1990, kdy se stal členem České národní rady. Narodil se v roce 1968, je synem disidenta Václava Benda.

Marek Benda na dotazy Aktuálně.cz v sobotu nereagoval.

Bez ohledu na obsazení postu po Pavlu Blažkovi však klíčové nyní je, do jakých rozměrů postupně kauza kolem darovaných bitcoinů nabobtná. Tedy zejména to, zda na základě přibývajících zpráv a informací o detailech skandálu spojených s kryptoměnou bitcoin, kterou ministerstvu spravedlnosti daroval muž odsouzený za zpronevěru a obchod s drogami, se nerozkymácí celá Fialova vláda.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Darované bitcoiny, které Pavlu Blažkovi srazily vaz Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v pátek 30. května podal demisi kvůli kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Elektronickou peněženku, v níž bitcoiny měl, mu policie původně zabavila. Po propuštění ji ale získal zpět. Měl v ní přes 1561 bitcoinů, ministerstvo od něj dostalo 468 bitcoinů. Jiřikovský daroval ministerstvu 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Ministerstvo kryptoměnu prodalo v aukcích za 956,8 milionu korun. Radiožurnál podle serveru iRozhlas z transakčních analýz zjistil, že v peněžence bylo mnohonásobně víc finančních prostředků, než kolik bylo uvedeno. Kryptoměn bylo v peněžence údajně víc, a to v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun. Peníze navíc ze zpřístupněné peněženky začaly odcházet už o den dřív, než byla podle ministerstva otevřena, a to na dva účty, z nichž jeden patří Jiřikovskému.

Je takřka jisté, že premiér Petra Fiala se nyní ocitne pod tlakem nejen ze strany opozice, ale dost možná také uvnitř ODS. Jeho pozice je navíc oslabená už jenom tím, že Blažek patřil mezi jeho klíčové spojence. A to od chvíle, kdy Fiala do strany vstoupil krátce poté, co coby nestraník vedl ve sněmovních volbách v roce 2013 její jihomoravskou kandidátku.

"Takové věci by se - speciálně před volbami dít - neměly," komentuje pro Aktuálně.cz Blažkovu kauzu politolog Otto Eibl. "Navíc se problém týká osoby (Blažka), která se dlouhodobě netěší podpoře veřejnosti a která i v minulosti musela leccos vysvětlovat."

Odstoupení, k němuž se ministr v pátek rozhodl, je dle politologa vlastně dobré řešení: "Blažek se tak v očích veřejnosti rozhodl sám, nemusel být stažen zásahem shora a nevznikl tak potenciálně vertikální konflikt v ODS."

Eibl míní, že Fiala není vystaven kritice v tom smyslu, že by Blažka třeba neodvolal. "V tuto chvíli považuji stávající řešení za asi nejlepší možné - i kdyby zůstal Blažek na kandidátce Spolu pro říjnové volby, stále mohou zasáhnout voliči - pomocí kroužků," upozornil politolog.

Při připomenutí: Blažek má být čtyřkou na kandidátce v Jihomoravském kraji. Její podoba se však ještě může měnit.

Politolog však také zdůraznil, že za Blažkem vidí i kus odvedené práce. "Takže i když občas rozvíří vodu, nedá se mu upřít i část zásluh," míní.

Co se týče pozice Petra Fialy, míní Eibl, že "v tuto chvíli ho to navenek - optikou vnitrokoaliční a vnitrostranické dynamiky - zřejmě nijak viditelně neoslabí. Nicméně také platí, že se čeká na výsledek sněmovních voleb a ten bude předzvěstí toho, co se stane dál".

Eibl tak naznačuje, že Blažkova kauza může být po volbách jedním z argumentů, proč přistoupit k případné obměně v čele občanských demokratů. "Z pohledu nerozhodnutých a ex-voličů koalice Spolu to nicméně může být další důvod, proč k volbám buď nepřijít, nebo se poohlédnout jinde - typicky u Starostů a nezávislých," uzavírá politolog.

"Pro ODS je to velká rána"

Podobně to vidí i politolog Jakub Lysek. "Pro ODS, koalici Spolu a pro vládu Petra Fialy je to takto před letními prázdninami velká rána," říká na adresu Blažkovy "bitcoinové kauzy". Spolu teď podle něj může jen spoléhat na to, že se na kauzu časem zapomene. Problém Lysek spatřuje mimo jiné v tom, že se jedná o bitcoiny. "A podobně jako v případě kauz Filipa Turka (europoslanec za Motoristy sobě - pozn. red.), i tato bude žít svým životem na sociálních sítích. A lidé si z toho budou dělat srandu," očekává politolog.

"Reputačně je to opravdu velký problém a konkurence to může pro ni příhodně marketingově uchopit," dodává. Což už se také děje. Hnutí ANO svolává na příští týden mimořádnou schůzi sněmovny, na níž hodlá požadovat podrobné vysvětlení rolí jejích aktérů.

"Normálně jste prali peníze z drog! Vědět o tom musel ministr financí (Zbyněk) Stanjura, který měl skončit společně s Blažkem a vědět jste o tom musel i vy. Je to na pád celé vlády!," vzkázal premiérovi Andrej Babiš prostřednictvím sítě X.