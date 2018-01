Zemana lze porazit, ve druhém kole může zvítězit Drahoš i Horáček. Nejvíc rostou Fischer s Hilšerem

před 3 hodinami

Velkou šanci porazit Zemana má ale také Michal Horáček nebo Marek Hilšer s Pavlem Fischerem, kterým meziměsíčně nejvíce stouply preference.

Praha - Ve druhém kole prezidentských voleb by mohl Miloše Zemana jeho potenciální protivník porazit, vyplývá z posledního průzkumu agentury STEM/MARK, který zkoumá sympatie voličů k jednotlivým kandidátům.

Současnému prezidentovi, kterého by volili spíše starší voliči s nižším vzděláním z menších měst, by dalo hlas celkem 39 procent respondentů, zatímco jeho protivníkovi, který by vzešel z prvního kola, celých 44 procent. Ve větší míře by to byli mladší, vysokoškolsky vzdělaní voliči a lidé z větších měst.

Agentura konfrontovala respondenty také s konkrétními duely mezi současným prezidentem a jeho protikandidáty, z nich vyšel nejúspěšněji bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, není ale zdaleka jediným, kdo by Miloše Zemana nakonec mohl z prezidentského křesla sesadit. Šanci má i Michal Horáček, nebo Pavel Fischer.

Největší nárůst příznivců podle průzkumu zaznamenal lékař Marek Hilšer, kterému vyjadřuje sympatie každý desátý respondent. I on by podle výsledků měl šanci Zemana v druhém kole porazit. Průzkum ukazuje trend nárůstu sympatií méně známých kandidátů, jako je Hilšer nebo Fischer, a mírný úbytek tří nejsilnějších kandidátů. I tento jev tak může mít vliv na konečné výsledky prvního kola. Většina respondentů však byla bez ohledu na vlastní preference přesvědčena, že Zeman prezidentský post obhájí.

Dotázaní hodnotili také mediální obraz všech kandidátů. Nejlépe podle nich působí na veřejnost Jiří Drahoš a Michal Horáček, následuje Miloš Zeman, který se však neúčastní předvolebních debat, a je tak hodnocen především za své individuální výstupy. Mezi prosincem a lednem se svůj mediální obraz podařilo stabilizovat také Mirku Topolánkovi a Marku Hilšerovi.