Živě: Horáček spolupracoval s StB, řekl komunista Ondráček. Kandidát na něj podal trestní oznámení

Podle posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) má největší podporu stávající prezident Miloš Zeman, kterému by dalo hlas 32 procent lidí. Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš na druhém místě by dostal 21,5 procenta hlasů. Na třetím místě by s větším odstupem skončil podnikatel a textař Michal Horáček s 10,5 procenta. K volbám by přišlo 69 procent voličů.