Venkov už zná svého prezidenta. Sedláci zvolili Mirka Topolánka, který brojí proti "agrofertizaci"

před 8 hodinami

Ve čtvrtek se v Radonické besedě konala předvolební debata prezidentských kandidátů. Přítomní pak hlasovali v anketě o Prezidenta pro venkov.

Praha - Do Španělského sálu na Pražském hradě by Mirek Topolánek jako prezident sedláky nepozval, pro slavnostní vyhlášení Farmy roku se mu zdá příliš velký. I přesto mu soukromí zemědělci dali ze všech devíti kandidátů nejvíc hlasů.

Ve volbách nanečisto dostal 38,5 procenta, druhý Pavel Fischer necelých 25 procent, třetí Jiří Drahoš 23 procent. Miloš Zeman by si u sedláků skoro neškrtl. Získal jediný hlas stejně jako Michal Horáček. Oba na debatě v Radonické besedě, kde se ve čtvrtek vyhlašoval Prezident pro venkov, chyběli.

"Říká se, že venkov volí Miloše Zemana. Věřím, že tento mýtus překonáme a venkov bude volit jinak," pronesl lékař Marek Hilšer, který od sedláků získal necelých pět procent.

Téměř tříhodinová debata, kterou uspořádala Asociace soukromého zemědělství, byla spíš selanka. Každý se hlásil k tomu, jak fandí venkovu. Strýc Jiřího Drahoše odmítl vstoupit do JZD a rodina pak pomáhala se sušením sena a mlácením obilí. "Asi jsem schopen zabít a stáhnout králíka," přiznal se akademik Drahoš. Hilšerův děda byl drobný sedlák a nepodvolil se kolektivizaci. Zbrojař Jiří Hynek zase zvládne posekat hektarovou louku. Pavla Fischera formovalo vyprávění prastrýce, kterému komunisté sebrali mlýn.

Místo bývalého šéfa "slušovického zázraku" Františka Čuby a komunistického ministra zemědělství Miroslava Tomana, kterým dal Miloš Zeman státní vyznamenání, by Petr Hannig spíš vyznamenal rodiny sedláků, které zachovávají tradici venkova. Na slavnostní vyhlášení Farmy roku by je pozval do Španělského sálu, když tam Václav Klaus jako prezident mohl pořádat jazzové koncerty.

Jiří Drahoš by považoval za ideální Letohrádek královny Anny, když je vhodný pro oslavy narozenin papalášů, jako nejmenovaného Nejedlého. Drahoš si tak rýpl do vedle sedícího Topolánka, který do Letohrádku přišel Zemanovu hlavnímu poradci Martinu Nejedlému popřát k padesátinám.

Dalo by se říct, že venkov spojil prezidentské kandidáty. Názorově se sešli na jedné vlně, kterou sem tam mírně rozčeřil jen Vratislav Kulhánek, průmyslník a městské dítě, k čemuž se v úvodu přiznal. "Polnosti se dostaly do rukou lidí, kteří se zemědělstvím nechtěli zabývat," označil Kulhánek za chybu polistopadového vývoje.

Ostatní se rozhodně přihlásili k nedotknutelnosti majetku. Zpravidla by vetovali zákon, který má přihrát půdu těm, kteří na ní hospodaří. A znovu jako při kolektivizaci v padesátých letech obrat vlastníky. Topolánek mluví o "agrofertizaci" venkova a návrh, který razí lobby velkoagrárníků, vidí jasně: "Velké komplexy chtějí mít další půdu."

Při diskusi se bývalý premiér bránil také osočení, že může za průšvih se solárními elektrárnami, který stát ročně stojí desítky miliard. "Nebyl jsem v parlamentu, pro podporu jsem nehlasoval," tvrdí Topolánek. Prozradil ale, že fotovoltaiku vskutku vlastní. "Mám ji na střeše a bez dotací. V průměru dostávám od ČEZu čtyři tisíce korun, a ty ještě musím zdanit," zdůraznil. Topolánek se také přiznal, že dříve podlehl mýtu o škodlivosti řepky. "Nechal jsem si vysvětlit, že neškodí pěstování, ale podpora biopaliv," poznamenal.

Sedm prezidentských kandidátů odsoudilo snahu zdanit církevní restituce. Premiér Andrej Babiš to nabídl komunistům výměnou za jejich podporu menšinové vládě hnutí ANO. Vyslovili se také pro podporu rodinných farem a omezení dotací pro velké podniky. "Vidím monopolizaci zemědělství a děsí mě obrovská koncentrace moci, kterou ztělesňuje Andrej Babiš," řekl Hilšer. Ani Pavlu Fischerovi se nelíbí obrovské podnikatelské zájmy Babiše. "Sedlákům je třeba naslouchat, mají s ním mnohem větší zkušenosti," podotkl.

Jiří Hynek si položil otázku, co je cílem agrárních dotací: "Jestli velkovýroba a hodně mléka a masa, nebo krajinotvorba a kvalitní život na venkově?" Odpověděl, že to druhé je správně. Hilšera mrzí, že Česko nenásleduje politiku Evropské unie, která podporuje rodinné farmy a drobné sedláky.

Za největší problém českého venkova považují uchazeči o Pražský hrad vylidňování a byrokracii. "Prezident může věci pojmenovávat. Jde nám o kulturu osídlení a krajiny," pronesl Fischer. Poděkoval za vitalitu, kterou cítil v sále Radonické besedy, do níž se sjeli sedláci z celé republiky.

Hostitelem byl starosta Radonic u Prahy Stanislav Němec, sedlák, čestný předseda Asociace soukromého zemědělství a bývalý poslanec za ODS. Kdyby podobnou akci uspořádala Agrární komora, která hájí zájmy hlavně velkých akciovek a družstev, výsledky voleb nanečisto by nepochybně dopadly jinak.