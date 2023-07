Vinařka zasažená ničivým tornádem: Kdyby schválili spotřební daň na víno, skončím

Miroslava Ježková, majitelka vinařství z Moravské Nové Vsi, patřila k mnoha lidem, kteří museli bojovat s ničivými následky tornáda. To přešlo přes jižní Moravu před dvěma lety a například Ježkovým výrazně poškodilo vinařství s vinohrady a další dva domy. Ve videorozhovoru Ježková vysvětluje, jak se vypořádala s následky tornáda, a zmiňuje, jak obtížné je živit se coby vinař.

Před dvěma lety patřila Miroslava Ježková k vůbec prvním lidem, se kterými hovořil reportér Aktuálně.cz několik hodin poté, co se přes její domov přehnalo tornádo. Nad ránem zrovna vycházela ze sklepa, kde byla schovaná, na rozdíl od mnoha jiných, kteří využili odvoz do tělocvičen. "Člověk se zase zvedne a zvládne to," zdůrazňovala tehdy před poničeným rodinným domem, který stál ve spoušti dalších budov a ulic.

Nyní ji reportér našel v samotném vinařství, energickou a plnou plánů do budoucnosti. "Vinařství je strašně moc, tak se snažíme zaujmout trošku jinak," popisovala, co všechno nového zkouší. "Abychom se odlišovali, změnili jsme úplně marketing, na Facebooku řádíme, e-shop nám funguje úplně jinak."

Miroslava Ježková tvrdí, že velkou roli v jejím rozhodnutí dál podnikat hráli zákazníci, kteří ji hned po covidu podpořili. "Nechtěla jsem je zklamat, věděla jsem, že má smysl pokračovat, říkala jsem si, že je nezradím, i když kolikrát jsem to chtěla vzdát," přiznala.

1:02 Člověk ví, že je silný, už kvůli dětem, aby jim ukázal, že se musí bojovat.” Miroslava Ježková, vinařka z Moravské Nové Vsi. | Video: Radek Bartoníček

Nyní by si nejvíc přála, aby se změnil pohled veřejnosti na vinaře jako prvovýrobce. "Je pravda, že když měla přijít spotřební daň, tak už jsem měla připravené tři jiné práce, protože už bych to nedala. I spousta jiných vinařů přemýšlela o konci," uvedla. Podle ní by nebyl hlavní problém v dani a samotném zdražení vína. "Byly by to spíše celní sklady a další náklady. Ať se stát přestane zajímat o nás malé vinaře, kteří absolutně nemáme čas na legislativu a papíry," upozornila Ježková.

Podle ní je největším problémem zahraniční konkurence, která dováží mnohdy levní vína. "Jejich ceny nejsme schopni dosáhnout. Navíc stále klesá cena hroznů. Už třináct korun bylo málo, teď se mluví o deseti i méně. To je výhodné pro kšeftaře, ale ne pro někoho, kdo se věnuje vinohradnictví a dělá víno od začátku do konce. Všichni vinaři mají problémy," doplnila.