"Kurýr není otrok, Wolt=bída." Rozvozci jídla protestovali proti snížení odměn

Stát vyplatí obchodníkům s energiemi za leden mimořádné zálohy na měsíční kompenzace za poskytnutí cenového stropu na energie ve výši 8,3 miliardy korun. Jde o první zálohy za zastropované ceny. Uvedl to dnes uvedl David Hluštík z odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Zastropované ceny elektřiny a plynu platí od začátku letošního roku. Celkové roční náklady na cenový strop však zatím nejsou jasné, podle odhadů by se měly pohybovat od 100 do 240 miliard korun.

"Za měsíce leden až březen budou obchodníkům vypláceny mimořádné zálohy na měsíční kompenzaci. Ty budou vypláceny od dubna s tím, že přijaté mimořádné zálohy se zúčtují proti kompenzaci," vysvětlil Hluštík. Mimořádná záloha za leden podle něj činí 8,3 miliardy korun.

Vláda cenové stropy pro letošní rok stanovila na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Stropy platí od začátku roku pro domácnosti, firmy i veřejné instituce do konce letošního roku. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela minulý týden avizoval, že vláda i přes současný pokles cen energií na energetické burze neplánuje cenové stropy snižovat. Loni v srpnu se přitom velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dostala kvůli omezování dodávek z Ruska až do blízkosti 350 eur za MWh. Od té doby ale výrazně klesala a nyní je blízko 60 eur za MWh. Za poklesem cen stojí mírná zima a vysoká úroveň dodávek LNG.