Katedrála svatého Víta dostane nové varhany za 70 milionů, dodá je španělský výrobce

Svatovítské katedrále chybí už téměř 90 let reprezentativní varhany, to by se teď ale mělo změnit. Na novém nástroji za 70 milionů v pondělí začala pracovat barcelonská firma Gerharda Grenzinga. Peníze chce Národní fond Svatovítské varhany získat pomocí celorepublikové sbírky. Benefičním koncertem ji podpoří například Národní divadlo nebo Česká filharmonie. Žehnání nových varhan je naplánováno na říjen 2019.

Praha - Malé provizorní varhany z roku 1929 v katedrále sv. Víta po letech jednání nahradí nový nástroj v hodnotě téměř sedmdesáti milionů korun, který by svým vzhledem měl odpovídat majestátnímu chrámovému prostoru. V pondělí kardinál Dominik Duka podepsal smlouvu s barcelonskou varhanářskou firmou Gerharda Grenzinga, která má odteď práci na starosti.

"Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV., a symbolicky katedrálu dokončili," říká kardinál Duka, iniciátor projektu.

Spolu s s umístěním nástroje, statickým zajištěním kůru, elektroinstalací a ostatními úpravami má celá akce vyjít na téměř 80 milionů korun. Ty by částečně měla pokrýt celonárodní sbírka pořádaná Národním fondem Svatovítské varhany. Třetinou potřebných financí už fond disponuje díky příspěvkům desítek institucí či firem. Symbolický první milion věnovalo Pražské arcibiskupství.

Například Česká filharmonie nebo Národní divadlo podpoří sbírku benefičním varhanním koncertem. Zapojí se i Hospodářská komora České republiky, která otevřeným dopisem vyzve své členy, aby se k projektu připojili. Svaz měst a obcí České republiky vyzval obce, aby přispěly jednou korunou za každého svého občana.

"Jít cestou národní sbírky je symbolické vzhledem k hluboké tradici, kterou má kolektivní úsilí v české historii. Veřejná sbírka postavila nejen budovu Národního divadla, ale byla také hlavním zdrojem financování během stavby svatovítské katedrály v 19. století," vysvětluje důvody veřejné sbírky kardinál Duka.

Komise vybírala mezi čtyřmi špičkovými firmami. Gerhard Grenzing podle Štěpána Svobody, organologa a člena hodnotící komise, porazil ostatní tři firmy, když dodal návrh vysoké technické i umělecké kvality. Firma už zhotovila více než 130 varhan a její práci lze najít v Madridu nebo v Bruselu.

Nástroj bude umístěn na západní hudební kruchtě pod rozetou, která je od doby svého postavení prázdná. Toto přirozené umístění varhan umožní rozvinutí zvuku nástroje po celém vnitřním prostoru chrámu a doplní volný prostor nad vstupem do katedrály. Na nástroji má být poznat, že pochází z 21. století. Kromě klasické hudby umožní hrát také současné skladby. Ty by poprvé mohly zaznít v říjnu 2019.

autor: Iveta Čížová

