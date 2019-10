Projekt 30: Nesmíme se nechat zastrašit a nebýt neteční, tvrdí slavný brankář Hašek

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce oslovilo Aktuálně.cz třicet osobností veřejného života a svých spolupracovníků, aby odpověděli na čtyři bilanční otázky. "Nesmíme se nechat zastrašit," odpovídá v anketě jeden z nejslavnějších českých hokejistů Dominik Hašek (*1965).

Jaká nejsilnější vzpomínka se vám vybaví z listopadu 1989?

Nejsilněji si pamatuji, že jsme někdy kolem 20. listopadu jeli ještě s dalšími třemi spoluhráči z Jihlavy jako vojáci do Prahy a cinkali jsme tam klíči. Okolo byl plný Václavák a z lidí byla cítit radost. Kdyby mi někdo něco podobného řekl ještě o pár dní dříve, myslel bych si, že se zbláznil.

Jak hodnotíte uplynulých třicet let svobody? Jako úspěch, neúspěch, remízu…

Tak řekněme remízu, možná spíš i úspěch. V porovnání se státy, které na tom byly podobně, jsme spíše napřed.

Jsou dnes hesla sametové revoluce - svoboda, demokracie, pravda a láska - vyprázdněná? Nebo jsme se změnili my?

Tady se trochu míchají hrušky a jablka. Pravda a láska je nezapomenutelný citát Václava Havla, u kterého vám ale žádný politik nevysvětlí, co přesně znamená.

Protože pravda každého z nás je "ta nejlepší". Ideál lásky máme každý také jiný. Stačí se podívat na nesmiřitelné fanoušky Sparty a Slavie. Co se týče svobody a demokracie, udržujeme si je. I když právě v poslední době si třeba ústavu a její výklad někteří nejvyšší politici chtějí upravovat ve svůj prospěch směrem k diktatuře.

Co by měli podle vás Češi dělat, aby nepřišli o hodnoty listopadu 1989?

Především se nenechat nikým zastrašit. A také nebýt neteční. Nenechávat bez povšimnutí jakékoli, třeba i malé náznaky, při nichž by mohly být svoboda slova a demokracie ohroženy. Lidé toužící po moci by toho mohli rychle využít. Dojde "najednou" ke změnám v justici, hlasovacím systému, následně i v ústavě a pak už nemusí být cesty zpátky. Stačí se podívat do dvacátých a třicátých let minulého století v Itálii či Německu. Nebo do nedávné historie ve Venezuele, Turecku a nejnověji i v Maďarsku.

