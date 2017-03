Ministrem průmyslu má být náměstek Jiří Havlíček. Rozumí tomu, může okamžitě fungovat, řekl Sobotka

AKTUALIZOVÁNO před 1 minutou

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) prezidentovi Miloši Zemanovi navrhl, aby novým ministrem průmyslu a obchodu jmenoval dosavadního náměstka Jiřího Havlíčka. Předseda vlády to řekl novinářům na Hradě po jednání s Milošem Zemanem. Zdůraznil, že Havlíček se v resortu dobře orientuje, a nebude proto potřebovat čas na aklimatizaci. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit zákon o elektronických komunikacích. Prezident se podle Sobotky bude chtít s Havlíčkem nejprve sejít.

Praha - Novým ministrem průmyslu a obchodu se má stát dosavadní náměstek Jiří Havlíček. Právě jeho jméno navrhl ve čtvrtek prezidentovi Miloši Zemanovi předseda vláda Bohuslav Sobotka (ČSSD).

"Dnes jsem odevzdal tento návrh panu prezidentu republiky," řekl Sobotka. "Pan Havlíček je připraven, aby se této funkce ujal. Pan prezident mě informoval o tom, že se s ním chce přirozeně sejít," sdělil.

"Pan Havlíček působí necelé 4 roky na postu náměstka ministra průmyslu a obchodu a je to člověk, který je velmi dobře obeznámen s celou agendou ministerstva a také s prioritami ministerstva," vysvětlil svou volbu předseda vlády s tím, že měl možnost s Havlíčkem "velmi těsně spolupracovat".

"Ta spolupráce mě ujistila v tom, že je dobře připraven na to, aby do voleb do Poslanecké sněmovny ministerstvo průmyslu a obchodu vedl," doplnil premiér.

Sobotka zdůraznil, že do parlamentních voleb zbývá pouhých sedm měsíců. "Očekávám, že nebude potřeba jakoukoliv aklimatizaci a bude moct začít fungovat okamžitě poté, co bude do té funkce jmenován ze strany prezidenta republiky," dodal premiér s tím, že "by uvítal, aby to bylo co nejdříve".

Jiří Havlíček zná ministerstvo průmyslu velmi dobře a má potřebnou energii i schopnosti na to,aby dotáhl do konce všechny důležité priority. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) March 23, 2017

Předseda také uvedl priority, kterým by se nový ministr měl věnovat. Na prvním místě jmenoval prosazení zákona o elektronických komunikacích, který čeká na sněmovně na první čtení. "Měl by výrazně zvýšit práva spotřebitelů ve vztahu k mobilním operátorům a vytvořit podmínky pro snížení cen za jejich služby," řekl.

Havlíček by také měl urychlit čerpání evropských peněz: "Cílem je, aby se ministerstvo průmyslu pod vedením Jiřího Havlíčka dostala mezi nejlépe čerpající ministerstva."

Dále je prioritou příprava výstavby nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany, změna systému investičních pobídek nebo podpora exportu a nových investic a dotažení legislativy ministerstva průmyslu ve sněmovně.

Výměna v čele MPO přišla pozdě. Nový ministr už jen těžko stihne prosadit něco zásadního. Odpovědnost za to nese premiér @SlavekSobotka. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 23, 2017

Havlíček od roku 2000 vystřídal několik významnějších odborných a politických funkcí na ministerstvech financí či průmyslu a obchodu, kde patřil mezi roky 2003 až 2006 mezi blízké spolupracovníky exministra Milana Urbana, konkrétně byl šéfem jeho kabinetu. Následovaly důležité pozice v aparátu ČSSD. Havlíček patří mezi vlivné straníky ve středních Čechách, kde se angažoval i v komunální politice jako místostarosta Čáslavi. Jeho pozici v ČSSD upevňují nejen dobré vztahy se špičkami sociální demokracie či dlouholeté vrcholné funkce ve státní správě, ale i to, že se stal členem již v roce 1998 během vysokoškolských studií.

autoři: Veronika Neprašová, Domácí

Související články Ministrem průmyslu má být náměstek Jiří Havlíček, jeho jméno odpoledne oznámí Sobotka prezidentovi