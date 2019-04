Přijede Le Penová i kapela Ortel, láká Okamura na demonstraci. Slyšet budou i odpůrci

Marine Le Penová, Geert Wilders, Matteo Salvini, Tomio Okamura a jako předskokan kapela Ortel. Pod sochou svatého Václava shromáždí hnutí SPD ve čtvrtek odpoledne špičky nacionalistických hnutí z celé Evropy. Témata odpoledne jsou jasně daná - odpor vůči Evropské unii, migraci a islamizaci. Okamura podle politologů doufá, že podporu ze zahraničí přetaví v přízeň voličů ve volbách do Evropského parlamentu. Chce dokázat, že je českou jedničkou na poli euroskeptiků, a to navzdory poslancům, kteří od něj utekli. Akci se z druhého konce Václavského náměstí pokusí přehlušit odpůrci SPD.

Euroskeptická hnutí a strany cítí v nadcházejících evropských volbách mimořádnou příležitost získat mnohem víc bruselských křesel než kdy dřív. "Podle průzkumů se pravděpodobně staneme druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu a zastavíme tak škodlivá nařízení Evropské komise a diktát z Bruselu," věří sám sobě i zahraničním spojencům Tomio Okamura.

Jenže než bude moci začít měnit Evropskou unii zevnitř, musí řešit několik domácích problémů. Například to, že jeho strana kvůli vnitřním neshodám přišla v březnu o tři poslance. Dva z nich - Lubomír Volný a Marian Bojko - proti SPD dokonce kandidují do europarlamentu za hnutí Alternativa pro Českou republiku advokátky Kláry Samkové. A současně se s Okamurou bude o euroskeptické voliče přetahovat hned několik dalších hnutí, která se snaží hrát na stejné struny jako SPD - ať už jde o odpor k EU, muslimům, či migraci obecně.

Okamura tak potřebuje ukázat, že jeho hnutí je tou pravou a jedinou českou volbou. Do Prahy přímo pod symbol české státnosti - sochu svatého Václava - proto pozval nejznámější tváře nacionalistických hnutí z mnoha koutů Evropy.

Na pódiu s ním vystoupí šéfka francouzské Národní fronty Marine Le Penová, Geert Wilders z nizozemské Strany pro svobodu a skrze velkoplošnou obrazovku pronese zdravici i Matteo Salvini, silně protimigrantský italský ministr vnitra. Celou akci navíc ve čtvrtek odstartuje koncert kapely Ortel.

"Hnutí SPD vyzývá své členy, příznivce a voliče k maximální účasti na této veřejné akci před blížícími se klíčovými eurovolbami. Hlavním tématem je říct celé Evropě NE diktátu EU, její imigrační politice a islamizaci," vyzval v úterý Okamura své voliče k účasti na demonstraci.

A mnozí z nich už na jeho facebookové stránce dávají najevo, že výzvu vyslyší. "Liberecký kraj dorazí minimálně ve dvou plných autobusech," zní jeden ze vzkazů. "Kutná Hora přijede v plné síle a už se moc těšíme," píše další z příznivců hnutí.

Okamura se snaží ze hry vyřadit menší konkurenty

Podle politologů je akce promyšlený tah. "Okamura tak ukáže, že má nejsilnější pozici na mezinárodním poli, že je v hlavním proudu suverenistických stran a že ty odštěpy od jeho strany nemají mezinárodní podporu," říká Miroslav Mareš, politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy doplňuje, že podobné akce nejsou u stran typu SPD nijak výjimečné. "Zajišťuje jim to určitou míru legitimity. Jednak to vypadá, že jde o mezinárodní záležitost, a jednak to umocňuje mediální zájem. Přitahuje to ke straně pozornost, jak samotná akce, tak i protesty proti ní," říká.

Šikovným kalkulem je podle Mareše i výběr kapely Ortel, která bývá spojována s krajní pravicí a celou akci v 16:00 odstartuje koncertem. Podle Mareše se tak dá počítat s tím, že na akci přijdou i radikálnější fanoušci, a podpora kapely může být pro SPD stejně důležitá jako třeba podpora Le Penové.

"Okamura tak možná přiláká i lidi, kteří dosud volili Řád národa a další podobná uskupení," říká politolog. Jen pro připomenutí, právě k Řádu národa se hlásí například jeden z mužů, kteří v neděli na Moravě údajně napadli poslance Dominika Feriho.

Dudy, hrnce či píšťalky proti SPD

Okamurovo mezinárodní dostavení však přiláká i názorové odpůrce. Ti se už šikují na Facebooku a mají v plánu přehlušit dění na pódiu pod koněm. "Přijďte na protestní hlukovou olympiádu! Netřeba se oficiálně kvalifikovat, stačí dorazit ideálně ve sportovním oděvu a s jakýmkoli hlukovým doplňkem typu pánví, dud, hrnců, trumpet, altových saxofonů či píšťalek," píší na Facebooku organizátoři akce, na které slíbilo účast zatím přes 250 lidí.

Happeningem chtějí dát najevo, že necítí potřebu chránit své děti před imigranty a menšinami a že se s nimi "o kousek vlastního chodníku nebo náměstí" rádi podělí. "S kým se naopak dělit nechceme, jsou neonacisté, nacionalisté a veřejné figury a politici šířící politiku strachu," dodávají organizátoři.

"Hluková olympiáda" má trvat po celou dobu konání Okamurova setkání a začne ještě půl hodiny před vystoupením kapely Ortel, tedy v 15:30. Zatímco Okamura si zamluvil vrchní část Václavského náměstí, protest proti jeho akci proběhne ve spodní části náměstí.

Ač policie neodpověděla deníku Aktuálně.cz na otázku, zda na čtvrtek chystá nějaká speciální bezpečnostní opatření, Okamura s její pomocí počítá. "Bezpečnost všech návštěvníků bude ve spolupráci s Policií ČR plně zajištěna, aby nikdo nemohl narušovat klidný průběh naší akce," uvedl.

Volby do evropského parlamentu se v Česku konají ve dnech 24. a 25. května. Voliči vyberou 21 europoslanců z celkem 40 kandidujících stran a hnutí. Před pěti lety zvítězilo hnutí ANO.