Neobvyklý spor rozděluje v posledních měsících město Přibyslav na Vysočině. Radnice plánuje rozsáhlou rekonstrukci Bechyňova náměstí. Mají zde přibýt stromy a prostor pro lidi, omezí se naopak všudypřítomná parkovací místa. Jenže město narazilo. Proti návrhu vytáhli místní podnikatelé s peticí, pod kterou se podepsaly stovky lidí. Zlikvidujete naše obchody, zlobí se na vedení.

Široká náměstí patří k historickým centrům českých měst. Mnohá z nich se ale za komunismu přeměnila v obří parkoviště, pro lidi tu už nebylo místo. To se nyní snaží mnoho radnic po celé zemi napravit. V Přibyslavi je zatím vše při starém. Náměstí čtyřtisícového města je poseté auty, je tady přes 130 míst. Parkovat zde navíc může kdokoli, jak dlouho chce a zadarmo.

Náměstí se ale bude v příštích letech rekonstruovat. Přibýt na něm má devadesát stromů a prostor před radnicí, který dnes zaplňují auta, se přemění na pěší zónu s posezením.

Návrh na zkrášlení náměstí v souladu se současnými trendy se ale nelíbí každému. Studio Gogolák+Grasse jej ukázalo občanům tuto středu. Původně měli autoři jen okomentovat výstavu návrhů, setkání se ale změnilo ve vyhrocenou výměnu názorů. "Zlikvidujete spoustu lidí," vynadal architektům například místní podnikatel Tomáš Tecl.

Proti rekonstrukci náměstí se zvedl nečekaný odpor. Petici, kterou sepsal Tecl, podepsalo podle jejích autorů už 650 lidí. Vadí jim, že by se měl počet parkovacích míst snížit ze 130 na zhruba stovku. Většina by se měla přemístit na okraje náměstí. A to odmítají zvláště zdejší podnikatelé.

"Mám tady obchod, lahůdky a pekařství. Zastavují mi tu lidi a kupují si svačinu. A vy mi tam chcete nechat tři místa pro invalidy? To mě zlikvidujete a budete mě živit," přidala se živnostnice Šárka Danková. "Vedle soused prodává rogala. S tím nepřijedete trabantem, musí mu tam stát dodávky. A na ty tam nebude místo," dodala.

K odporu se přidali i někteří místní, kteří na náměstí sice nepodnikají, rádi tam ale parkují. "Historicky tam vždycky bylo parkoviště. Byl tam zájezdní hostinec a parkovaly tam vozy," zlobil se muž středního věku.

Náměstí vám všichni závidí

Architekti i vedení města občanům slíbili, že se budou snažit jejich připomínkám co nejvíce vyhovět. "Pravděpodobně dojde k redukci stání, ale budeme se snažit to udělat tak, aby to náměstí nezabilo," uvedl autor vítězného projektu Ivan Gogolák. Zároveň ale zdůraznil, že prostor nemůže sloužit jen jako parkoviště.

Zastal se ho i předseda poroty soutěže, architekt Aleš Burian. "Chtěl jsem se zeptat, proč jsme tady. Protože chceme z toho náměstí udělat velkokapacitní parkoviště? Tak to se všichni sbalme a jděme pryč. Vždyť máte krásné náměstí, všichni vám ho závidí. To široko daleko nikdy neuvidíte. Dlouhodobé parkování na náměstí nemůže existovat," rozmlouval lidem námitky.

"A jak to chcete vyřešit? Nemáme kde jinde zaparkovat než u náměstí, všechny ulice jsou přes den plné," utrhovali se na něj odpůrci. Starosta Přibyslavi Martin Kamarád z ODS to ale vyvrací, podle něj jsou v jakoukoli denní dobu v okolních ulicích volná místa, kde mohou lidé zaparkovat.

Přibyslav plánuje další setkání s občany na červenec. Tentokrát by se připomínky měly probírat do většího detailu. Autoři projektu i členové vedení města zdůrazňovali, že o podobě náměstí ještě není rozhodnuto. Nevyloučili, že počet parkovacích míst oproti původnímu plánu navýší.

Otázkou, jak náměstí přetvořit z obřích parkovišť na příjemná místa, se v současnosti zabývá více měst. Současně s Přibyslaví budou rekonstrukce podnikat třeba ve Zlíně, na ostravském náměstí SNP nebo v Hradci Králové. Tam klesne počet parkovacích míst z 270 na 65. Město však nechá postavit nové plochy pro auta mimo náměstí.

