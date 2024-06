Ruská propaganda šíří, že naše prezidentka je lesba, líčí moldavský stand-up komik

Dvouapůlmilionové Moldavsko často zmiňují evropští analytici, komentátoři i politici jako další zemi, kterou by ruský prezident Vladimir Putin rád "zhltnul", pokud uspěje na Ukrajině. "Je to něco jako nůž, který krouží nad našimi hlavami," popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz moldavský stand-up komik a tvůrce politické satiry Andrei Bolocan.

Bolocan poskytl Aktuálně.cz rozhovor v Praze, kde se na konci května zúčastnil konference Unlock, pořádané nadačním fondem Prague Civil Society Centre. Moldavsko je malá země sousedící s Ukrajinou, na východě se nachází proruský separatistický region Podněstří.

Jak moc je Moldavsko rozdělenou společností ve smyslu, že někdo chce evropskou budoucnost a patřit na Západ, zatímco někdo vidí spásu v přimknutí se k Rusku?

Všechny sice spojuje touha po prosperitě a klidu, ale bohužel představy, jak toho dosáhnout, jsou značně rozdílné. Když se podíváte na moldavské účty na TikToku a jiných platformách, tak tam například jede tvrdá propaganda, že prezidentka Maia Sanduová je lesba a že chce do Moldavska přivést migranty. Tyto účty přesvědčují lidi, že tohle ve skutečnosti znamená Evropská unie: lesby a migranti.

A jaký je váš názor na prezidentku Maiu Sanduovou?

Jsem na ni hrdý a mám ji rád. Počíná si v prezidentském úřadu rozumně, i když možná někteří lidé měli nerealistická očekávání. V naší krátké historii jsme ale neměli tak dobrého politika v čele státu. Její předchůdci byli dost příšerní, hlavně komunista Vladimir Voronin (prezident v letech 2001 až 2009 - pozn. red.). Pak tu byl režim, který ve skutečnosti ovládal oligarcha a mafián Vladimir Plahotniuc. Možná mnoho Moldavanů neví přesně, co chce, ale ví, co nechce. Oligarchický režim, který ovládá šest televizních kanálů. Zvolení Sanduové znamenalo pro zemi skutečně tektonickou změnu.

Jaké to tedy je, dělat v zemi jako Moldavsko, kde je silný vliv oligarchů a na kterou dopadá ruský stín, politickou satiru? Předpokládám, že nebezpečné.

Žánr politické satiry je v Moldavsku nový a je to věc, které se mnozí bojí. Ne že by mi někdo přímo vyhrožoval, ale je třeba těžké najít někoho na ekonomickou spolupráci nebo sehnat reklamu či finanční podporu.

Plahotniuc měl pod kontrolou všechny televizní kanály, soudnictví, zkrátka skoro všechno. To už sice skončilo (Plahotniuc v roce 2019 uprchl do Turecka - pozn. red.), ale politická kultura je stále ovlivněna strachem říkat veřejně svoje názory. To částečně souvisí i s dědictvím Sovětského svazu, se sovětskou minulostí Moldavska. Stále přetrvává myšlení, že je lepší starat se o sebe, svoji zahrádku a žigulíka a do ničeho se nemíchat.

Mají Moldavané obavu z vývoje na Ukrajině? Z toho, že mohou být další na řadě?

Mají, je to takový každodenní neustálý stín, který se nad námi vznáší. Je to něco jako nůž, který krouží nad našimi hlavami. Dvě hodiny od nás Rusko bombarduje, umírají tam děti. Bohužel i v tomto ohledu jsou Moldavané rozděleni. Někteří tvrdí, že se nás to netýká, že to není naše válka. Moc bych si přál, abychom jednotně stáli za Ukrajinou, ale není tomu tak a nebude tomu tak ani v blízké budoucnosti.

Co znamená být moldavským stand-up komikem? Co si pod tím v Česku máme představit?

Publikuji videa o sociálních, politických a kulturních problémech Moldavska. Mám od roku 2017 projekt, který se jmenuje Světlo (Lumina). Snažím se upozorňovat na propagandu a lži oligarchů, kteří roky ovládali Moldavsko.

A jste v zemi známou celebritou?

V malé zemi, jako je Moldavsko, znamená být celebritou, asi jako když jste celebritou v garáži. Ale dobře, řekněme, že jsem známý a mnoho lidí ví, kdo jsem.

