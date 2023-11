Prezidentovi věří přes polovinu Čechů, důvěra vládě je tradičně nízká

Ústavnímu soudu důvěřují asi tři pětiny lidí, prezidentovi Petru Pavlovi pak 52 procent Čechů. Důvěra lidí v Ústavní soud v posledních letech mírně oslabila, důvěra v hlavu státu poklesla od letošního května o pět procentních bodů. Ostatním ústavním institucím věří třetina či méně lidí. Vyplývá to z listopadového průzkumu agentury STEM.

Ústavnímu soudu nyní věří 59 procent dotázaných, meziročně o procentní bod více. Před dvěma lety se ale soud těšil důvěře 60 procent lidí a před třemi lety 67 procent lidí. Podle autorů průzkumu se projevuje v posledních letech mírné oslabení důvěryhodnosti této instituce. "Zřejmě může jít také o souvislost se změnou osazenstva a s některými kontroverzemi kolem vybraných kandidátů na ústavní soudce a stávajících členů," napsali autoři.

Kritiku letos vyvolala nominace soudce Nejvyššího soudu Pavla Simona na ústavního soudce. Senátoři mu vytýkali mimo jiné jeho postoj k odškodňování za škody způsobené výkonem veřejné moci či to, že některé rozsudky, pod nimiž je podepsán, podle médií posléze kritizoval a zrušil Ústavní soud. Ústavním soudcem se nestal ani místopředseda Vrchního soudu v Praze a bývalý místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu Robert Fremr. Senát sice jeho nominaci schválil, Fremr se jí nakonec vzdal. Učinil tak poté, co se na veřejnosti objevily dříve neznámé informace o Fremrově působení za minulého režimu. Kromě toho, že v roce 1988 poslal do vězení trojici mladíků v kauze zmanipulované Státní bezpečností, také mezi lety 1983 až 1985 odsoudil přes 100 lidí za emigraci. Mnozí přišli o majetek a rodiny byly postiženy perzekucí.

S letošním nástupem Petra Pavla do funkce se podle průzkumu STEM výrazně zvýšila důvěryhodnost prezidenta. Zatímco v letech 2021 a 2022 důvěřovalo prezidentovi 34 a 37 procent respondentů, letos v květnu to bylo 59 procent. Od května se důvěra snížila o pět procentních bodů.

Senátu nyní věří 32 procent lidí, Poslanecké sněmovně 29 procent a členům vlády 21 procent lidí. Podle průzkumu je míra důvěry českých občanů v politické instituce s výjimkou prezidenta tradičně velmi nízká.

U Senátu výzkum zaznamenal meziroční mírné oslabení důvěry, které ale podle autorů nevybočuje z normálu posledních nejméně deseti let. "Nynější podpora vládě se pohybuje jen o něco výše než dosud nejnižší zaznamenané hodnoty, které veřejnost přisoudila vládě Petra Nečase (ODS) v letech 2012 a 2013," uvedl průzkum. Důvěra ve Sněmovnu pak kopíruje důvěru v kabinet Petra Nečase (ODS).

Průzkum se uskutečnil v první polovině listopadu a účastnilo se ho 1021 respondentů starších 18 let.