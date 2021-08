Prezidentovi jsem o zastavení odposlechů v jeho okolí nic neřekl, tvrdí premiér Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl, že by prezidentovi Miloši Zemanovi řekl, že zastavil odposlechy lidí v jeho nejbližším okolí. Vyloučil i to, že by u jeho setkání s hlavou státu mohl být kancléř Vratislav Mynář. Babiš to dnes řekl České televizi. Zeman o víkendu v rozhovoru pro Blesk uvedl, že mu předseda vlády za přítomnosti kancléře sdělil, že odposlechy zastavil.

Na otázku na rozpor mezi vyjádřeními premiéra a prezidenta odpověděl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček odkazem na Mynářovo pondělní vyjádření pro CNN Prima News. Související Pokud by se Zeman na odposlechu objevil, BIS by záznam smazala, říká Randák Odposlechy podle prezidenta nasadila Bezpečnostní informační služba (BIS) na jeho ekonomického poradce Martina Nejedlého a další lidi v jeho okolí. O zastavení odposlechů požádal premiéra, který mu sdělil, že odposlechy zastavil, uvedl Zeman. Babiš to odmítá. "Nic takového jsem neříkal," řekl premiér ČT. U schůzek s prezidentem navíc nikdo další nebývá. "Všechna setkání, která mám s prezidentem, jsou na čtyři oči. Vylučuji, že by něco takového mohlo proběhnout za přítomnosti pana Mynáře," dodal Babiš. Premiér podle ČT označil prezidentovo tvrzení o zastavení odposlechů "za nesmysl" a odmítl rovněž to, že by o záležitosti někdy mluvil s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. BIS v posledních dnech odmítla Zemanovy výroky přímo komentovat, zdůraznila pouze, že vždy postupuje podle zákona. Odposlechy může nasadit jen s předchozím písemným povolením předsedy senátu vrchního soudu. Zeman v neděli Blesku řekl, že se před několika lety dozvěděl od vysokého důstojníka BIS o odposleších ve svém nejbližším okolí. Protože sám nemá telefon a využívá telefony spolupracovníků, týkají se podle Zemana odposlechy i jeho. "Tak jsem o tom informoval pana premiéra. Posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře mi sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují," uvedl. Jeho vyjádření dnes potvrdil Mynář. "Seděl jsem u toho rozhovoru, kdy tato záležitost, kterou pan prezident zmínil, zazněla," řekl Mynář Blesku. Podle deníku ale připustil, že mohl Zeman s Babišem o tématu mluvit i na jiných setkáních, kde jako kancléř nebyl přítomen. CNN Prima News v pondělí Mynář řekl, že má informace o tom, že byl "opakovaně odposloucháván a případně i sledován BIS". Záležitostí se bude ve čtvrtek zabývat sněmovní komise pro kontrolu BIS. Podle předsedy komise Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) se zúčastní i Koudelka. Předpokládá, že poslancům může Koudelka na uzavřeném jednání říct víc, než může říct do médií.