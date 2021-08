BIS sledovala Zemanova ekonomického poradce Martina Nejedlého, píše server

Bezpečnostní informační služba (BIS) sledovala Martina Nejedlého, ekonomického poradce prezidenta Miloše Zemana. Napsal to dnes server Neovlivní.cz s odvoláním na dva na sobě nezávislé zdroje.

Nejedlý uvedl, že o sledování neoficiálně věděl, mluvčí BIS Ladislav Šticha se k věci nevyjádřil. Zeman v tomto týdnu uvedl, že BIS by neměla "fízlovat" ústavní činitele. K nim Nejedlý nepatří.

BIS podle serveru získávala informace k ruským kontaktům Nejedlého a jeho obchodním aktivitám. "Byl sledovaný. Jeho kontakty jsou středem zájmu kvůli bezpečnostním zájmům státu," cituje Neovlivní.cz jeden ze zdrojů z bezpečnostní komunity.

Nejedlý potvrdil, že neoficiálně se k němu dostaly informace, že za jeho sledováním je BIS. "Informace o zájmu BIS se ke mně donesly. Nemám to černé na bílém, nic jsem s tím tedy nedělal. Kromě toho, že jsem po své linii zabezpečil ochranu své partnerky a rodiny," cituje server Nejedlého.

Zeman opakovaně kritizuje práci BIS i jejího šéfa Michala Koudelky. V rozhovoru, který v úterý zveřejnil server Parlamentní listy, prezident uvedl, že chce brzy zveřejnit další výhrady vůči nyní pověřenému řediteli BIS. Naznačil, že se budou týkat odposlechů.

BIS by podle Zemana měla plnit svou funkci danou zákonem, aby například odhalovala vážnou ekonomickou kriminalitu. "Na druhé straně aby nefízlovala ústavní činitele," řekl o BIS Zeman. Zmíněné "fízlování" může podle něho vést i k vydíratelnosti některých činitelů. Šticha k tomu tehdy uvedl, že kontrarozvědka vždy postupuje podle zákona. BIS nemůže nikoho odposlouchávat svévolně. Pro veškeré odposlechy musí mít zákonné povolení Vrchního soudu v Praze.

Zeman se proti Koudelkovi v minulosti opakovaně postavil, šestkrát odmítl návrhy vlád na jeho povýšení do generálské hodnosti. Práci BIS, která ve výročních zprávách varuje před působením čínských nebo ruských agentů, kritizuje hlava státu často. Loni koncem roku Zeman předal Babišovi ohledně Koudelky kritický materiál.

Zemanovi radí bez smlouvy

Martin Nejedlý není ústavní činitel. Miloši Zemanovi dlouhodobě radí bez písemné smlouvy jen na dobré slovo. Přesto má kancelář na Hradě a diplomatický pas. I když je součástí nejbližšího okolí prezidenta, nemá bezpečnostní prověrku a není jasné, čím se živí.

Nejedlého ruské podnikání Martin Nejedlý v Rusku žil deset let. Co přesně tam dělal, dosud není jasné. S Ruskem je ovšem spjato i Nejedlého soukromé podnikání v Česku.

V roce 2007 v Česku společně s ruským ropným gigantem Lukoil založil firmu Lukoil Aviation Czech, která dodávala letecké palivo na český trh. Měsíc po svém vzniku získala firma lukrativní obchod na dodávky kerosinu pro Letiště Praha.

O rok později začala pohonné hmoty dodávat i Správě státních hmotných rezerv. Protože ale závazky společnost neplnila, jak měla, soud rozhodl o zaplacení smluvní pokuty zhruba 30 milionů. Ty ale firma neměla. Prezident Miloš Zeman řekl, že pokud pokutu Nejedlý nezaplatí, bude muset jako jeho hradní poradce skončit.

Jak tehdy zjistila Mf Dnes, Nejedlý nezaplatil ani korunu, přesto na Hradě mohl zůstat. Peníze totiž den po vynesení rozsudku poslal přes prostředníka přímo ruský gigant Lukoil. Ten do zadlužené firmy dle zprávy o její likvidaci poslal ve třech splátkách kolem 180 milionů korun.

Čím se Nejedlý živí dnes, není jasné. Na Hradě působí beze smlouvy. Jen na ústní dohodu s prezidentem. A tím pádem bezplatně.

V roce 2018 do policejního protokolu uváděl Nejedlý jako zaměstnání post jednatele ve společnosti Famos Trading. Ta v rozporu se zákonem nezveřejňuje účetní závěrky.

Nejedlý zároveň opakovaně letěl do Ruska jednat s blízkými poradci prezidenta Vladimíra Putina. Aktuálně.cz a Respekt například loni v listopadu upozornily, že Nejedlý uprostřed koronavirové pandemie odcestoval jednat se zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Putina Jurijem Ušakovem. Cestu kvůli tehdejším restrikcím musela povolit přímo ruská vicepremiérka. A to těsně potom, co premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že připravovaný tendr na dostavbu Dukovan by mohl odložit až po volbách.

Miloš Zeman přitom dlouhodobě prosazoval, aby i přes varování BIS a dalších tajných služeb klíčovou energetickou zakázku získal ruský Rosatom. Nejedlý ale tvrdil, že o tom jednat v Rusku nebude.

Martin Nejedlý se už v roce 2017 na uzavřeném jednání tajně setkal s šéfem státní firmy Rosatom Alexejem Lichačevovem. Bylo to předtím, než vláda začala jaderný tendr připravovat. Jak tehdy napsal Respekt, Lichačevov se s Nejedlým setkal na příkaz týmu prezidenta Vladimira Putina. Nejedlý tvrdil, že u něj lobboval za to, aby s obří firmou mohly při jejích zakázkách po Evropě spolupracovat české firmy.

Nejedlý s Ruskem, které nyní Česko společně s USA zařadilo na seznam nepřátelských států, udržuje dlouhodobě blízké vztahy. V Rusku žil, ale dodnes není zcela jasné, co tam dělal. A v minulosti s ruskými státními firmami podnikal také v Česku.

Zeman není ten, kdo má rozhodovat o šéfovi BIS. Je za tím velká hra, tvrdí Žáček (video z 6. 8. 2021)