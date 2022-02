Zemana vítali poslanci s ukrajinskou stužkou. Nemohlo mu to vadit, říká Adamová

Když prezident Miloš Zeman přijel v pátek dopoledne do Poslanecké sněmovny přednést projev ke státnímu rozpočtu, měli někteří koaliční poslanci připnutou stužku v ukrajinských barvách. Dávali tím najevo solidaritu s Ukrajinou při napětí, které nyní panuje na hranicích s Ruskem.

Modro-žluté stužky na klopách poslanců přímo souvisely s prezidentovou návštěvou ve sněmovně. Předsedkyně dolní komory a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová chtěla dát svůj postoj viditelně najevo prezidentovi, který několikrát v minulosti kritizoval dění na Ukrajině a opakovaně se přikláněl na stranu Ruska. Naposledy tento týden v rozhovoru pro MF Dnes.

"Volala mi paní předsedkyně sněmovny, jestli by nešlo někde sehnat kousek látky v ukrajinských barvách. Zavolal jsem proto ukrajinskému velvyslanci a on mi látku přivezl. Pět metrů," vysvětloval poslanec TOP 09 Marek Ženíšek, který patřil k prvním zákonodárcům, kteří se se stužkou objevili.

"Naše podpora Ukrajiny v tomto nelehkém období je zcela jasná už mnoho týdnů. A stužka je jedním ze symbolických gest, kterým dáváme tuto podporu najevo. Přijde mi tato podpora velmi smysluplná," doplnila Adamová.

"Bylo to ode mě takové gesto. Ale na druhé straně, byť pan prezident ve včerejším rozhovoru řekl to, co řekl, tak mám pocit, že v minulosti si dával záležet na tom, aby vystupoval jako přítel Ukrajiny. Tak pevně věřím, že mu to nemohlo vadit," dodala.

Nicméně prezident Zeman se po příjezdu do sněmovny půl hodiny po zahájení schůze s nikým z "ostužkovaných" poslanců do rozhovoru na téma Ruska či Ukrajiny nepustil.

Tady jsou snímky ⁦@Aktualnecz⁩ krátce předtím než prezident Miloš Zeman vystoupil s projevem ve sněmovně. Prosím, odhlédněme od politiky. Zdravil se s řadou lidí, bylo to milé, lidské, osobní. A prezident byl ve formě i výborné náladě. pic.twitter.com/bkTPZvF22n — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 18, 2022

Neslouží mi uši, bolí mě rameno

Ještě před projevem se u něj zastavilo několik politiků. Někteří se s ním jen krátce pozdravili, například premiér Petr Fiala, jiní s ním zůstali v delším rozhovoru. S Fialou i dalšími zákonodárci si prezident Zeman tykal. "Ahoj Karle, blahopřeji ke zvolení prvním místopředsedou," oslovil například Karla Havlíčka, který byl před týdnem zvolen do vedení hnutí ANO.

"Zdravím velmi milou paní místopředsedkyni," prohodil k Janě Mračkové Vildumetzové z ANO. Zeman poznamenal, že rád vzpomíná na to, když jej vítala jako hejtmanka Karlovarského kraje. Vildumetzová před třemi lety Zemanovu návštěvu kraje zakončila slovy: "Vaše bonmoty, postřehy a především váš přehled je fascinující a nezapomenutelný. Skláním se před vaší moudrostí."

Za Zemanem přišel také šéf ANO Andrej Babiš, který prezidentovi ukázal a následně věnoval knížku s názvem "Za všechno může Babiš", ve které tvrdí, jak moc toho jeho vláda udělala.

Související Hrad za péči o Zemana v Lánech zaplatil soukromé firmě téměř půl milionu korun

Zeman měl dobrou náladu, často se usmíval a s politiky se srdečně zdravil. Politici se k němu ale museli občas naklánět, protože dobře neslyší. "Na mě musíš, člověče, mluvit nahlas, mně už ty uši nějak neslouží," řekl Zeman, který si postěžoval také na to, že ho dost bolívá pravé rameno. "Není to tragické, ale není to ani příjemné," přiznal.

V kuloárech sněmovny se objevil po více než půl hodině, kdy jej doprovázela předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. "Jakou dlouho jsem mluvil?" zeptal se prezident a podíval se na hodinky. "Přes třicet minut? Proti Okamurovi je to pořád málo," odpověděl si v narážce na šéfa hnutí SPD, který tento týden mluvil šest hodin, jen aby oddálil jednání o pandemickém zákonu.

A zatímco při minulých návštěvách sněmovny mířil prezident po projevu do kanceláře tehdejšího předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO), kde si dlouho povídali, tentokrát žádná taková zastávka u Markéty Pekarové Adamové nebyla. Prezident ze sněmovny ihned odjel.