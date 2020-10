Ocenění pro Prymulu, Rychetského, Gotta i obětavou zdravotní sestru

Kvůli koronavirové epidemii prezident Miloš Zeman dnes pouze publikoval jména těch, kterým se v den letošního státního svátku rozhodl udělit státní vyznamenání. Jsou mezi nimi například už dříve avizovaný končící ministr zdravotnictví Roman Prymula nebo in memoriam zpěvák Karel Gott. Prezident ocenil také například jednu z žen, které pomáhají pacientům s covidem.

Nemám o tom žádné informace, reagoval předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ve středu odpoledne na otázku Aktuálně.cz, jak by komentoval rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana udělit mu státní vyznamenání.

Ovšem stačilo několik málo hodin a po osmé večer se jméno Rychetského skutečně objevilo mezi oceněnými. Prezident mu propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

"Velice si toho vážím a vnímám to jako ocenění nezastupitelné role Ústavního soudu v rámci demokratického právního státu," řekl Rychetský, který děkoval Senátu, který jej letos v červenci navrhl prezidentovi ocenit. Šéfa Ústavního soudu dlouho pojilo se Zemanem přátelství, ovšem v posledních letech několikrát prezidenta kritizoval. Rychetský například vytkl Zemanovi, že se nechová v souladu s ústavním pořádkem, a ten mu na oplátku vzkázal, že se nemá plést do politiky.

Miloš Zeman při středečním večerním proslovu přitom litoval toho, že se letos neuskutečnil slavnostní večer, který dlouho plánoval. "Je mi líto, velice se omlouvám jak vyznamenaným, tak jejich rodinným příslušníkům, že na základě zpřísněných opatření vlády jsem byl nucen odsunout slavnost 28. října na příští rok," řekl s tím, že "dějiny jsou tvořeny lidmi, kteří v životě něco dokázali, zasadili strom, postavili dům, zplodili dítě".

Stejně jako v minulosti kritizoval novináře. "Vím, že existují i lidé, kteří sami nic nedokázali, ale zato špiní práci těch druhých. Nevšímejme si jich, ať jsou to hateři na sociálních sítích, nebo někteří komentátoři v médiích. Vzpomínám si na slova svého přítele Pavla Dostála, který říkal, s domovnicí se nediskutuje," řekl Zeman.

Na jeho seznamu vyznamenaných patří nejvýznamnější místo československému vojenskému pilotovi a válečnému stíhači generálmajoru ve výslužbě Františku Cháberovi, který získal nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva 1. třídy, in memoriam. Zemřel totiž v roce 1999.

Stejný řád dostali také in memoriam zpěvák Karel Gott, stíhací pilot Josef Koukal, rovněž in memoriam, divizní generál Heliodor Píka, také in memoriam, a také žijící válečný veterán z druhé světové války generálmajor Miloslav Masopust.

Ocenění za hrdinství dostala zdravotní sestra v důchodu

Z těch, kteří ještě dostali Řád bílého lva 1. třídy, vyvolá patrně největší debaty ocenění pro končícího ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Podle prezidenta si ocenění zaslouží za mimořádné zásluhy o stát. "Významnou měrou se zasloužil o zvládnutí první vlny epidemie v České republice," uvedl v odůvodnění prezident Zeman.

Mimochodem, v souvislosti s bojem proti pandemii prezident udělil vyznamenání ještě dalším lidem. Konkrétně plukovníkovi Petru Šnajdárkovi, který se mimo jiné podílí na chytré karanténě, plukovníkovi Danielu Miklósovi, který je náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, a také zdravotní sestře v důchodu Janě Březinové. Ta vypomáhala v období covidu v Litomyšlské nemocnici a od prezidenta dostala medaili Za hrdinství.

Březinová pracovala celý život ve zdravotnictví, onemocněla rakovinou plic a přišla o jeden plicní lalok. Přesto se vrátila mezi sestry do nemocnice v Litomyšli a v současné krizové situaci pomáhá.

"Nabídli mi, abych si přibrala nějaké služby navíc, tak jsem na to samozřejmě kývla, protože je čas, kdy se má pomáhat. Kdo jiný by měl pomáhat než ženská, která dělá celý život zdravotní sestru. Moje děti o mě mají strach, to je logické. Na mém pracovišti je ale vynikající kolektiv. Vycházejí mi vstříc," uvedla Jana Březinová.

Mimochodem, Březinovou nominoval předseda hnutí STAN Vít Rakušan. "Příběh paní Březinové je symbolický. Je to příběh, na který by 28. října mohl být každý z nás hrdý. Má můj neskutečný obdiv za svou chuť pomáhat nám všem. Obdivuji všechny zdravotníky a jejich výdrž, se kterou pečují o naše zdraví, a doufám, že přijde čas, kdy budeme moci jejich službu společnosti dostatečně ocenit," vysvětloval Rakušan.

Naopak značně kontroverzním jménem mezi oceněnými je hoteliér a podnikatel Vladimír Dohnal, který se může začít chlubit medailí Za zásluhy I. stupně v hospodářské oblasti. "Předseda představenstva a zakladatel společnosti TOP HOTELS GROUP a.s., která téměř dvacetkrát uspěla v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších. Ze zdevastované ubytovny Košík dokázal navrhnout a vybudovat jeden z největších kongresových hotelů nejen v ČR, ale v celé EU, který disponuje 800 pokoji a více než 5000 kongresovými místy," zdůvodnil Zeman ocenění pro muže, který s ním letěl v roce 2014 do Číny.

V TOP Hotelu Miloš Zeman slavil zvolení prezidentem a volební štáb tady měl při obou prezidentských volbách. Tento hotel hostil také sjezdy Zemanovy Strany práv občanů. Prezidentovi vaří kuchař ze stejného podniku a hotel dodává i catering na hradní slavnosti. Hrad také letos společnosti pronajal restauraci Lví dvůr.

Byl jsem překvapený, tvrdí končící hejtman Běhounek

Miloš Zeman se rozhodl ocenit i ředitele Památníku Lidice plukovníka Eduarda Stehlíka, a to medailí Za zásluhy I. stupně. "Nesmírně si vážím toho, že jsem vyznamenaný současně s generálem Heliodorem Píkou," řekl Aktuálně.cz Stehlík, který v minulosti mnohokrát upozorňoval na hrdinství velkého množství příslušníků československé armády.

"Zájem o tyto hrdiny začal už v dětství, kdy mě tatínek přivedl k opevněním československých vojáků, které se budovali před druhou světovou válkou. Ze začátku jsem se zajímal o technické informace, ale už na střední škole jsem pochopil, že daleko zajímavější jsou osudy lidí, kteří opevnění stavěli nebo v něm chtěli republiku hájit. Takže postupně jsem mluvil s několika stovkami bývalých důstojníků československé armády, s válečnými veterány a dalšími," zavzpomínal Stehlík.

Ze současných politiků se prezident rozhodl pro jednoho, se kterým ho pojí už mnoho let přátelský vztah. Jde o Jiřího Běhounka, který je poslancem za ČSSD a také hejtmanem Vysočiny. Shodou okolností ale právě v těchto dnech končí, po třech volebních obdobích, kdy byl zvolen hejtmanem, se ujme kraje někdo jiný. Běhounek, který obdržel medaili Za zásluhy I. stupně, ji dostal "za zásluhy o územní samosprávný celek".

"Při prvním kontaktu z Pražského hradu jsem byl překvapen a musím říci, že také potěšen. Upřímně říkám, že si toho velmi vážím. Řekněme, že to beru jako ocenění mé dlouholeté práce, ač jsem byl mnohdy právě za ni kritizován," řekl Běhounek Aktuálně.cz.

Na seznamu nechybí také několik známých tváří z kultury. Miloš Zeman ocenil herce Josefa Dvořáka, Pavla Trávníčka a Karla Fialu. V posledním případě jde o ocenění in memoriam: Karel Fiala, známý především jako Limonádový Joe, zemřel na začátku října. Ze sportu vybral prezident úspěšného trenéra Karla Brücknera, se kterým česká reprezentace dosáhla velkých úspěchů.

Pokud jde o překvapivá rozhodnutí Miloše Zemana při letošním oceňování, bude mezi ně část veřejnosti patrně počítat medaile pro sexuologa Radima Uzla a zpěváky lidových písní Jožku Černého a Jožku Šmukaře.

"Je propagátorem národní kultury, jihomoravského folkloru, především pak z oblasti rodného Hanáckého Slovácka. Vystupuje také pro nejrůznější pečovatelské ústavy a organizace, při charitativních akcích, pravidelně také spolupracuje s Kongregací milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze," napsal ke Šmukařovi prezident. V případě Černého podle svých slov ocenil to, že má velkou zásluhu na popularizaci lidových písní pro několik generací a české "lidovky" s hrdostí prezentuje i v zahraničí.