Stát couvl, chůvy školkám neproplatí. Přestaneme přijímat dvouleté, varují ředitelky

České mateřské školy navštěvuje téměř padesát tisíc dvouletých dětí. A to i přesto, že je školky nemají povinnost přijímat. Jejich počet by se ale mohl brzy snížit. Stát ustoupil od slibu, že školkám proplatí chůvy, které učitelkám s náročnou péčí o nejmenší pomáhají. Upozornily na to Hospodářské noviny. Školky nyní varují, že kvůli nedostatečným podmínkám dvouleté přestanou přijímat.

Podle původní vyhlášky o předškolním vzdělávání měly mít od září všechny školky, do kterých dochází minimálně čtyři dvouleté děti, ze zákona nárok na jednoho nepedagogického pracovníka. Peníze na mzdy chův měly školky obdržet do rozpočtu, stejně jako to funguje u učitelů. Stát ovšem od plánu v rámci čerstvé novely ustoupil. Původní verze podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) počítala se starým režimem, kdy byly školky povinné dvouleté děti přijímat, který ale před dvěma lety skončil. Vynaložení 1,3 miliardy korun za rok na mzdy chův tak Plaga označil za neefektivní. Související Ve školkách chybí místo pro 20 tisíc dětí do tří let, v Evropě jsme druzí nejhorší Ministr školkám vzkázal, aby školky chůvy stejně jako dosud proplatily z evropských dotací. Podle jejich zástupců už je ale pozdě; řada ředitelek už zažádala o peníze na něco jiného a chůvy tak nebudou mít z čeho platit. "Potřebovaly peníze třeba na školení pro učitelky a počítaly s tím, že jim chůvu od září zaplatí stát," řekla Hospodářským novinám ředitelka mateřské školy Anenská ve Frýdku-Místku Natálie Toflová. Je to zrada, říkají školky a plánují petici Mateřské školy vnímají Plagův ústup jako zradu a společně s Pedagogickou komorou chystají petici. Dvouleté děti většina z nich přijímá jen tehdy, pokud jim může zajistit dostatečnou péči, což s absencí chův nebude možné. "Hrozí, že dvouleté děti budou mít ve školkách zhoršené podmínky. Může to vést i k tomu, že je školky přestanou přijímat," uvedla ředitelka MŠ Hradec nad Moravicí Gabriela Lacková. Z evropských fondů hradí služby chův kolem jedné šestiny mateřských škol. "Žádost o peníze z evropských fondů se podává na dva roky dopředu a pak už se s tím dá těžko něco dělat. Jenže školka funguje z roku na rok. Jeden rok dvouleté děti mít může a druhý nemusí," řekla HN ředitelka pražské Mateřské školy Paculova Andrea Benešová.