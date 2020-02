Ve školkách chybí místo pro 20 tisíc dětí do tří let, v Evropě jsme druzí nejhorší

V mateřských školách, dětských skupinách či mikrojeslích v Česku chybí zhruba 20 tisíc míst pro děti do tří let. Péči v zařízeních se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro které by ji rodiče potřebovali.

Místo ve školkách zaručuje zákon dětem od tří let. Norma původně počítala s tím, že by od letoška měly nárok na školku už dvouleté děti, poslanci to ale zrušili. Nedostatečnou kapacitu mateřinek doplňují dětské skupiny. Do nich podle analýzy na konci roku 2018 chodilo asi 11 tisíc chlapců a děvčat do tří let, do školek pak asi 35 tisíc a 4000 byly v mikrojeslích.

Vyplývá to z nové analýzy dostupnosti péče o předškolní děti, kterou připravilo a zveřejnilo ministerstvo práce.

"V Česku je zajištěno místo pro přibližně 50 tisíc dětí (do tří let). Pro naplnění konzervativního odhadu, kdy by bylo potřeba zajistit místo pro 70 tisíc dětí, stále schází přibližně 20 tisíc míst pro děti ve věku do tří let v zařízeních předškolní péče," uvádí analýza. Podle ní vedle vůle rodičů dát dítě do školky je rozhodující právě dostupnost. Optimální situace, kde nástup neomezuje nedostatečná kapacita, je asi v desetině regionů.

Podle poslední evropské zprávy o rozvoji zařízení pro děti patří Česko v EU ke státům s nejnižší dostupností této péče. V nabídce jeslí či školek pro chlapce a děvčata do tří let je Česko druhé nejhorší. Evropská komise ve zprávě uvedla, že dostupnost hlídání a dalších služeb je zásadní pro to, aby rodiče malých dětí mohli pracovat.

EU si už v roce 2002 stanovila takzvané barcelonské cíle, že by školky a další zařízení měly být dostupné 90 procentům evropských dětí nad tři roky a třetině dětí do tří let. Pro naplnění tohoto záměru by muselo ve školkách či skupinách v Česku být podle analýzy dokonce 113 tisíc míst pro chlapce a děvčata do tří let.

V dostupnosti péče existují v Česku velké rozdíly v jednotlivých regionech. Zařízení chybí hlavně ve velkých městech a jejich okolí. Opatrování pro potomka snadněji zajistí rodiče z oblastí, které se vylidňují.

Podle analýzy v Praze do školek chodilo zhruba 3200 dětí do tří let. Místo by potřebovalo ale zhruba 9400 dětí. Pro zajištění dostupnosti zařízení podle barcelonských cílů by mělo být k dispozici dokonce místo pro 15 100 dětí. Do dětských skupin se podařilo umístit téměř 2100 dětí.

Ani školka, ani dětská skupina nefunguje ve 45 procentech obcí v Česku, tedy ve 2826. V nich žije ale jen šest procent obyvatel. Aspoň jednu školku má 3403 obcí. Ve 245 z nich je i dětská skupina. Ve 29 místech je pak jen dětská skupina, polovina z nich se nachází ve Středočeském kraji.

Z dětských skupin jesle

Ministerstvo práce navrhlo novelu, podle níž by se dětské skupiny přeměnily na jesle. Na místo pro děti do čtyř let, jejichž rodiče pracují či studují, by přispíval stát. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) při interpelacích ve sněmovně nedávno zmínila, že se vyjednává o příspěvku 7500 korun měsíčně. Dosud se skupiny platí z evropských peněz, čerpání dotací skončí v polovině roku 2022.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI před několika lety spočítal, že díky každému zřízenému místu ve školce či ve skupině by stát mohl ročně získat kolem 10 tisíc korun. Příjmy z daní a odvodů a uspořená částka na dávkách by totiž byly vyšší než náklady na provoz.

Rodinná politika zahrnuje dávky, daně a služby. Podle jedné ze studií IDEA se podpora v Česku soustředí výrazně na daňové úlevy a služby jsou naopak podfinancované. Připadá na ně 18 procent výdajů na podporu rodin, což je nejnižší podíl ze zemí EU. To má podle výzkumníků vliv na postavení žen na trhu práce, jejich nižší výdělky i nižší porodnost.