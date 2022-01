Přeložení nuncia je nečekané, arcibiskupa už možná vybral, míní církevní historici

Zatímco ke konci minulého roku se zdálo, že proces jmenování nového pražského arcibiskupa se chýlí ke konci, v pondělí přišla z Vatikánu nečekaná zpráva o přeložení dosavadního nuncia z Česka do Austrálie. Výběr nového primase přitom patřil mezi jeho priority. Podle některých církevních historiků by to mohlo znamenat, že je volba u konce a že nové jméno bude brzy oznámeno.

Apoštolský nuncius je velvyslancem Vatikánu v zahraničí a zajišťuje diplomatický styk Svatého stolce s hostitelskou zemí. Zároveň se podílí na výběru biskupů a konzultuje jednotlivé kandidáty s hlavou římskokatolické církve. Na nunciatuře v Česku dosud působil americký arcibiskup Charles Daniel Balvo, kterého však v pondělí papež pověřil novou diplomatickou misí v Austrálii.

"Zpráva o přeložení nuncia je nepochybně překvapivá, zvlášť když přišla dříve než zpráva o jmenování nového pražského arcibiskupa. Výběr nového arcibiskupa totiž byla pro nuncia priorita číslo jedna, se kterou do České republiky na podzim 2018 přijel," hodnotí krok Vatikánu pro Aktuálně.cz teolog a církevní historik, působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Martin Vaňáč.

Podobný názor má také kněz a církevní historik z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Petráček. "Rozhodně by dával větší smysl přesun v momentě, kdy aspoň část úkolu byla splněna. Nevíme ovšem, zda už aspoň některá jmenování nejsou připravena a nečekají jen na oznámení," podotkl s tím, že zástupce Vatikánu nevybírá pouze českého primase, ale také biskupy v dalších českých i moravských církevních diecézích. Nuncius má přitom také řadu dalších úkolů.

"Posláním nunciů není jenom proces výběru nových biskupů. Kromě toho v České republice čeká církev v těchto letech výměna pěti sídelních biskupů z osmi, tedy prakticky kompletní generační obměna," upozorňuje Petráček. Podle něj je pravděpodobné, že by v tuto chvíli mohla být známa jména nových biskupů pro diecézi pražskou a brněnskou.

Za náhlým odvoláním Charlese Daniela Balva také může být dlouhodobě neobsazený post v Austrálii. "Předpokládám, že z pohledu Vatikánu bylo nyní důležitější, aby byl obsazen důležitý post nuncia v Austrálii, který je už půl roku uprázdněný. Charles Balvo navíc tuto oblast velmi dobře zná, neboť v letech 2005-2013 zde působil na postu nuncia na Novém Zélandu a v Pacifiku. Kloním se tedy k variantě, že oznámení nového pražského arcibiskupa se dočkáme v blízké době, takže bude možné konstatovat, že nuncius svoji misi v Česku splnil," říká Martin Vaňáč.

Že je nyní klíčové obsadit post v Austrálii, potvrzuje také Petráček, připouští však, že přeložení mohlo mít souvislost i s vývojem situace v Česku. "Důvodů pro přesun do Austrálie mohlo být více a mohly souviset jak s vývojem jmenovacích procesů českých a moravských biskupů, tak s naléhavostí situace v Austrálii, kde kvůli aférám se sexuálním zneužíváním a jejich neřešením ze strany církve panuje ve společnosti vůči církvi velmi napjatá atmosféra," řekl Aktuálně.cz.

Jména prvních kandidátů ve Vatikánu nejspíš narazila

Proces výběru nového pražského arcibiskupa trvá již od podzimu 2018, kdy Charles Balvo coby velvyslanec Vatikánu do Česka přijel. Pro tento úkol byl vybrán pravděpodobně proto, že je s českým prostředím dobře obeznámen, na pražské nunciatuře totiž působil již v letech 1996 až 1999. Ačkoli finální rozhodnutí je v rukou Svatého stolce, osoba nuncia je v celém procesu výběru klíčová, protože právě on předkládá papeži jména jednotlivých kandidátů. Pro Aktuálně.cz Balvo před časem uvedl, že celý proces konzultuje s "řadou osob včetně biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a laiků".

Podle Vaňáče délka výběru není zcela standardní, důvodem by mohlo být, že papež nebyl s původně navrženými kandidáty spokojený. "Zdá se, že se výběr asi opravdu zadrhnul a návrhy předložené v polovině roku 2021 ve Vatikánu narazily," hodnotí Vaňáč. "To se samozřejmě stát mohlo a proslýchá se, že se to skutečně stalo, ale opět ti, kteří vědí, nesmí o tom pod církevními sankcemi mluvit," potvrzuje Petráček.

Dle Vaňáčova mínění je však nepravděpodobné, že by v takové situaci papež nuncia odvolal a výběrem pověřil jeho nástupce. "Považuji za nepravděpodobné, že by byl nuncius odvolán od rozdělané práce. Dost dobře si nedovedu představit, že by se třeba několik měsíců čekalo na nového nuncia, který by se seznamoval s místní situací a rozběhl by nový proces," hodnotí Vaňáč. "Domnívám se, že výběr je v takové fázi, že bude dokončen v dohledné době," dodává.

Petráček však upozorňuje, že v českém prostředí volba tradičně trvá delší dobu, než je obvyklé v jiných zemích, protože řada oslovených kandidátů post nepřijme. "Dlouhodobě má česká církev ve Vatikánu pověst země, kde výběr trvá dlouho, mimo jiné proto, že někteří kandidáti odmítají jmenování přijmout. Navíc dědictví po stávajícím pražském arcibiskupovi bude v mnoha ohledech mimořádně komplikované a může to řadu uchazečů odradit," popisuje pro Aktuálně.cz a poukazuje například na finanční a hospodářské problémy, personální rozvrat arcidiecéze či oslabenou prestiž úřadu.

Ačkoli je proces přísně utajovaný a o jeho průběhu je informována jen úzká skupina lidí, zdroj obeznámený se situací Aktuálně.cz počátkem ledna řekl, že je možné jmenování nového arcibiskupa očekávat v první polovině roku 2022, pravděpodobně pro něj bude zvoleno symbolické datum některého z větších křesťanských svátků. Ve hře jsou tak například Hromnice, které připadají na 2. února.

Podle informací Aktuálně.cz zůstali v užším výběru tři favorité: královéhradecký biskup Jan Vokál, plzeňský biskup Tomáš Holub a osoba mimo okruh dosavadních katolických hierarchů. "Ostatní již odpadli, mají různé kaňky v životopise nebo funkci odmítli," řekl Aktuálně.cz zdroj obeznámený s problematikou.