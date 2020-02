Překlad prvního auditu ohledně možného střetu zájmů Babiše je hotov, míří do Česka

Energetická společnost ČEZ chce podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v příštích několika letech v severních Čechách postavit továrnu na lithiové baterie pro auta. Má jít o jednu z největších investic ve střední Evropě. Na výrobu baterií chce firma spolu s investory z automobilového průmyslu využívat lithium z oblasti Cínovce v Krušných horách.

Kontrolu nad těžbou lithia by ČEZ měl získat do 31. března, pokud dobře dopadne výzkum v oblasti. Havlíček to řekl při návštěvě Berlína.