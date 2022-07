Předseda tchajwanského parlamentu v Senátu: Demokracie se musí postavit autoritářům

Předseda tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun varoval v projevu v Senátu před vzestupem autoritářství a diktatury ve světě. Poukázal mimo jiné na nebezpečné mocenské ambice komunistické Číny. Demokratické země se podle něj musí postavit naplňování "sobeckých choutek" autoritářských režimů. Jou také poděkoval Česku za podporu Tchaj-wanu.

Česko a Tchaj-wan podle Joua sdílí univerzální hodnoty svobody, demokracie, lidských práv a vlády zákona. V projevu připomněl české i tchajwanské zkušenosti z minulosti z útlaku od silnějších zemí. "Děkuji vaší zemi za projevení sympatie a pomoci v dobách, kdy nás šikanuje silnější země," řekl. Poděkoval také Vystrčilovi za to, že se v roce 2020 "nezalekl výhrůžek čínských komunistů" a přicestoval na Tchaj-wan.

Jou varoval před plíživým zmenšováním demokratického prostoru ve světě a vzestupem autoritářství a diktatury. "Tyto nedemokratické síly postupně pohlcují mnohé dříve demokratické oblasti," poznamenal s odkazem na Afghánistán, Barmu nebo ruskou invazi na Ukrajinu.

S odkazem na ideály prvního porevolučního prezidenta Československa a České republiky Václava Havla apeloval na pozorné studium a pochopení podstaty čínského komunistického režimu a jeho potlačení v zárodku. "Neučiníme-li tak, může lidstvu v brzké budoucnosti způsobit nenahraditelné škody," řekl. Poznamenal, že se v posledních desetiletích lidé v souvislosti s Čínou zajímali hlavně o obchod, podstatě čínského komunistického režimu se nevěnovali.

Nebezpečí čínské komunistické strany vidí v odlišnosti hodnot, na kterých je založená její vláda. "Tradiční přístup k vládě v Číně vystihuje toto moudro: jedno slunce na nebi, jeden císař na zemi a není země v podnebesí, jež by nepatřila králi, není na zemi člověka, jež by nesloužil králi. Tento způsob myšlení je čínské politice vlastní již déle než 2000 let," řekl. Tento způsob myšlení považuje za "obrovskou hrozbu pro mír" v Indopacifiku i ve světě.

Demokratické země podle něj nesmí přihlížet svévolnému naplňování sobeckých choutek autoritářských režimů. "Bylo by od nás chybné je ponechat při takovém konání. Autoritářské režimy by si na to zvykly a naše rozhodnutí mlčet při páchaných nespravedlnostech i tiché schvalování invazivního jednání by nechalo tuto plíživou nebezpečnou sílu postupně rozložit svět," dodal.

Před vystoupením na plénu horní komory se Jou s delegací setkal s vdovou po Jaroslavu Kuberovi Věrou a položil kytici k pietní lavičce, která expředsedu Senátu v areálu Valdštejnského paláce připomíná. Slavnosti se účastnili i zákonodárci, kterým šéf delegace poděkoval za podporu Tchaj-wanu. Jou připomněl, že Kubera před svým úmrtím v lednu 2020 cestu na Tchaj-wan plánoval.

"V Jaroslavu Kuberovi zemřel skutečný přítel Tchaj-wanu, vždy podporoval Tchaj-wan a velice si přál dorazit na Tchaj-wan, velmi nás podporoval, pomáhal nám. Právě proto jsem toužil navštívit Českou republiku, abych poznal zemi, odkud pocházel," uvedl a poděkoval současnému šéfovi Senátu, že naplnil Kuberův plán. Věru Kuberovou pozval do své země.