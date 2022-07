Ruskou armádu posílili noví branci. Komisaři některé poslali k jednotkám protiprávně

Od pátku 15. července počítá Rusko nové odvedence do armády. Právě v ten den skončila tradiční jarní vlna odvodů, první od zahájení invaze na Ukrajinu, kde Moskva podle západních zdrojů přišla už o 50 tisíc vojáků. Ruský nezávislý server Meduza vylíčil příběhy branců a popsal, jak se v některých případech odvodové komise uchylují k protiprávním metodám.

Každý rok na jaře a podzim rekrutuje ruská armáda zhruba 130 tisíc branců, kteří musí odsloužit roční vojenskou službu. Udržuje tak v běhu druhou nejsilnější vojenskou sílu světa čítající přes milion vojáků. Silnější je podle mezinárodních srovnání jen ozbrojená moc Spojených států, na třetím místě je Čína. Povinná vojenská služba se přitom týká všech Rusů ve věku 18 až 27 let.

Dekret o letošním jarním odvodu podepsal prezident Vladimir Putin v březnu, do zbraně by mělo nastoupit 134,5 tisíce mladých Rusů. Po únorové invazi na Ukrajinu se ale obávají, že skončí v první linii na Donbasu. Putin sice na jaře sliboval, že branci ve "speciální vojenské operaci" nasazeni nebudou, ministerstvo obrany ale později přiznalo "několik případů" nasazení odvedenců.

I proto se službě řada mladých mužů snaží vyhnout. Ti, kdo odmítají základní vojenskou službu, například z důvodu svědomí, mohou nastoupit na náhradní či civilní službu. Odklad vojny mohou dostat i ze zdravotních důvodů či po dobu studia na vysoké škole. Nezávislý server Meduza ale popisuje, že uniknout službě pokaždé nejde.

Za příklad dává Annu, její skutečné jméno neuvádí, stejně jako místo, odkud pochází. Její přítel dostal původně odklad vojenské služby ze zdravotních důvodů. Koncem května přišel na vojenský úřad, aby mu odvodová komise nezpůsobilost k výkonu vojenské služby potvrdila. Na místě se ale dozvěděl, že musí na lékařskou prohlídku znovu. Den poté Anně zavolal, že prohlídkou prošel a výsledky se dozví ráno. Nesmí ale do té doby úřad opustit.

"Na okresním komisariátu je zavřeli, celou noc je tam drželi násilím. Nevěděl nic kromě toho, že výsledky budou ráno. Slíbili mu, že ho pak pustí domů. Ráno mi zavolal, celý sklíčený. Řekl, že v pět odpoledne odjíždí vlakem do posádky v Archangelsku," uvedla redaktorům Meduzy. Své pravé jméno si kvůli obavám nepřála uvést.

U odvodové komise teď už měsíc zjišťuje, jak vrátit svého přítele z vojny domů. Říká, že muže trápí bolesti v kolenou, které mu budou ztěžovat plnění vojenských úkolů. Vojenské komisariáty na okrese a na kraji ale nic nevědí. "V případě dotazů volejte na posádku," dozvěděla se od nich Anna.

Případ jejího přítele není ojedinělý, k případům násilného zadržování došlo letos na odvodových stanicích i jinde. Například Fjodora Chudokormova, kamermana YouTube kanálu Real View, drželi vojáci na úřadě pět hodin. Začalo to tím, že mu ráno zavolal místní policista a požádal ho, aby se dostavil na policejní okrsek. Tam mu oznámil, že musí na vojenský komisariát, kde ho vojáci drželi do té doby, než prošel lékařskou prohlídku. I přesto, že kvůli nemoci není způsobilý k výkonu vojenské služby.

Jak dopadly pokusy o náhradní službu

Jegor Besčastnov měl do 18. února odklad vojenské služby kvůli tomu, že studoval. Během února ale studium přerušil a poté, co Rusko 24. února napadlo Ukrajinu, zúčastnil se protiválečné demonstrace. Byl zadržen a odpykal si 28 hodin ve vězení. Při propuštění dostal předvolání na vojenský úřad. Poradil s právníkem, protože se obával, že s ostatními branci může skončit na Ukrajině.

Odvody do druhé největší armády světa Foto: Reuters Rusko má druhou nejsilnější armádu na světě. Podle údajů před zahájením invaze na Ukrajinu má zhruba milion aktivních vojáků, dva miliony rezervistů, 13 tisíc tanků, 27 tisíc obrněných vozidel, 1,5 tisíce bojových letadel, 538 vrtulníků a 214 válečných plavidel.

Výdaje na armádu v roce 2020 dosahovaly v přepočtu 1,36 bilionu korun.

Vojenská povinnost se týká všech Rusů od 18 do 27 let. Armáda ročně rekrutuje zhruba 130 tisíc branců, služba trvá 12 měsíců. Odvody probíhají dvakrát ročně - na jaře a na podzim.

K odvodové komisi, která vyhodnocuje způsobilost braců ke službě, povolává mladé muže vojenský komisariát. Schopní služby dostávají předvoláni s datem, kdy se mají dostavit před komisi a odtud na místo výkonu služby.

Za začátek služby se považuje den nástupu k útvaru.

Poté podal 30. března žádost o civilní službu. Vysvětlil v ní, že je z přesvědčení proti jakýmkoli válkám a že právě proto se demonstrace účastnil. Vojenský komisariát ale jeho žádost zamítl.

S podobným problémem se setkal i Ignat, kterému také redakce Meduzy na přání jméno změnila. Válku na Ukrajině označil za zločinnou a nesmyslnou, odvodové komisi řekl, že lidský život má nejvyšší cenu a že o něj nechce přijít. Vojenskou službu že proto odmítá. Odvodní komise se s ním začala hádat, předseda však hádku zastavil a povolil mu náhradní službu.

"Předseda se s nikým neradil, nikdo nehlasoval. Trochu jsme se jsme se hádali, ale uklidnil jsem se. Měl jsem v rukou rozhodnutí, že půjdu na náhradní vojenskou službu, to bylo hlavní," vyprávěl Ignat.

Den nato mu začali volat policisté. Jeden z nich, který u odvodu byl, přestože nefiguroval na seznamu členů komise, zažaloval Ignata za diskreditaci armády. Policie tak proti Ignatovi zahájila řízení.

"Celý den mi volali různí policisté z okresu. Několikrát přišli k mé matce, klepali taky na všechny sousedy a ptali se, kde jsem. Byl jsem pracovně na jiném místě, tak jsem zavolal na stanici a řekl, že přijedu sám," uvedl mladý muž.

Soud trval šest hodin. Dlouho se nedařilo přehrát zvukový záznam Ignatova proslovu před komisí, který byl potřeba jako důkaz. Branec ho přinesl na policii, kde byl ve špatné kvalitě zkopírován na disk. Teprve v osm večer Ignat od soudu odešel - s pokutou 40 tisíc rublů, v přepočtu 16,5 tisíce korun.

Podobný případ se stal i v sibiřské Ufě. V žádosti o civilní službu tam místní branec uvedl, že je proti invazi na Ukrajinu, vojenská služba že je v rozporu s jeho svědomím. Odvodový komisař ho udal na policii s odůvodněním, že mladý muž "veřejně diskreditoval ruskou armádu a prezidentovo rozhodnutí o speciální vojenské operaci".

"Rodiče a dívky mladých kluků mi píší, že v době míru by branci do armády vstoupili. Teď ale nechtějí, protože se bojí, že je Moskva pošle na Ukrajinu," potvrdila společný motiv Jelena Popovová, koordinátorka Hnutí vědomých odpůrců vojenské služby. Aktivisté uvádějí, že právě z tohoto důvodu se počet mužů odmítajících vstup do armády při posledních odvodech zvýšil.

Plán odvodů

Společně s ochránci lidských práv aktivisté zdůrazňují, že práva branců porušovali vojáci už dříve a že nyní komisariáty používají stejné triky jako v minulosti. Podle ředitele právní organizace Škola branců Alexeje Tabalova se komisariáty snaží splnit plán odvodů, tedy dosáhnout počtu lidí, které chce ministerstvo obrany do armády povolat.

"Plán se zpravidla plní díky studentům posledních ročníků. Komise je pozve na lékařskou prohlídku a provede ji s předstihem, před ukončením účinnosti odkladu, což je v rozporu s pravidly. Brzy je o povolání do armády rozhodnuto," vysvětlila Oksana Paramonovová, ředitelka organizace Válečných matek Petrohradu.

Její kolegyně z výboru Valentýna Melnikovová vzpomíná i na případy, kdy branci, násilně zadržovaní na komisariátu, sáhli ve snaze vyhnout se vojenské službě po radikálním krokům. "Měli jsme kluka, který spolkl klíč, aby ho odvezli k lékaři. Byli ale i takoví, kteří si podřezali žíly," popsala zoufalé činy mladých Rusů.