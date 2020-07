Předseda ČSSD Hamáček se bude ženit, vezme si bývalou členku ODS Kloudovou

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček se chystá necelé dva měsíce po rozvodu s první manželkou znovu oženit. Tento týden by si měl podle serveru Seznam Zprávy vzít bývalou členku ODS a kdysi blízkou spolupracovnici Mirka Topolánka Gabrielu Kloudovou.

Hamáček plánovaný sňatek stručně potvrdil serveru Seznam Zprávy. "Ano, informaci mohu potvrdit," řekl.

Vicepremiér oznámil na začátku letošního roku rozvod s manželkou Kamilou, jejich manželské soužití trvalo 13 let. Rozvod poté zbrzdila koronavirová epidemie, která ochromila činnost soudů, Hamáček se tehdy navíc stal předsedou Ústředního krizového štábu, který měl řešení krize na starosti. Rozvod tak byl oficiálně stvrzen až v červnu.

Nový sňatek tak místopředseda vlády uzavírá jen necelé dva měsíce po rozchodu s dnes již bývalou manželkou. Obřad by se měl uskutečnit koncem tohoto týdne, dosud o něm věděl pouze úzký kruh přátel a známých obou snoubenců. O jejich možném vztahu se spekulovalo již delší dobu.

Na veřejnosti se Kloudová v minulých letech objevila také po boku vlivného sociálního demokrata Karla Březiny (ČSSD), byla manželkou někdejšího náměstka pražského primátora Jiřího Vávry (tehdy za TOP 09).

Z ODS odešla za Nečase

Gabriela Kloudová byla v minulosti členkou ODS a vlivnou pražskou zastupitelkou. Byla považována za někdejší pravou ruku Mirka Topolánka v době, kdy zastával post předsedy vlády.

V roce 2013 však stranu opustila, nelíbilo se jí směřování ODS pod taktovkou Petra Nečase, kdy se podle jejích slov stala příliš direktivně řízenou stranou.

"Se směrem, kterým se tato strana ubírá, zásadně nesouhlasím delší dobu. Nyní jsem však již ztratila víru v možnost, že bude lépe - a to do té míry, že stranu, v níž jsem začínala jako pěšák vylepováním a roznášením volebních letáků, nejsem schopna volit. Bylo by proto ode mě pokrytecké v ní zůstávat," napsala tehdy na svůj facebookový profil.

Poté se přidala k euroskeptickému bloku Hlavu vzhůru, jehož předsedkyní byla tehdy Jana Bobošíková a který několikrát osobně podpořil Václav Klaus. Hnutí však v předčasných volbách utrpělo drtivou porážku, získalo pouhých 0,42 procenta hlasů voličů.

V roce 2014 se Kloudová stala poradkyní vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL). Po volbách v roce 2017 se začalo mluvit o tom, že je u Hamáčka konzultantkou, píší Seznam Zprávy.