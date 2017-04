Dřív byla jeho učitelkou. Macronovi radí v prezidentské kampani jeho o 24 let starší manželka

před 1 hodinou

Soukromý život jednoho z kandidátů na post francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připomíná román z červené knihovny. Jeho vztah s o 24 let starší ženou, která byla jeho učitelkou na střední škole, poutá velkou pozornost médií. Nejen kvůli neobvyklému věkovému rozdílu. Brigitte Macronová se aktivně podílí na předvolební kampani svého muže. Macron je podle průzkumů jedním z favoritů prvního kola francouzských prezidentských voleb. Ty začnou v neděli, v zámořských francouzských teritoriích už se hlasování rozběhlo.

Paříž - Byla by neobvyklou první dámou Francie.

Velmi aktivní, zato bez skandálů. A to i přes to, že Brigitte Macronová přitahuje pozornost médií.

Důvod je zřejmý na první pohled.

Věkový rozdíl mezi ní a jejím manželem je podobný jako u amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ženy Melanie. Až na to, že v tomto případě je ona o 24 let starší než on.

O 63leté manželce Emmanuela Macrona, jednoho z hlavních kandidátů na francouzského prezidenta, se toho moc neví.

Veřejnosti ani médiím se sice nevyhýbá, rozhovory však nedává a hlídá si své soukromí.

Přesto je zřejmé, že v politické kariéře svého muže hraje významnou roli. Po jeho boku se objevuje při všech významných událostech.

"Emmanuel by se bez ní do takového dobrodružství pustit nemohl. Její přítomnost je pro něj zásadní," cituje americká agentura Bloomberg vyjádření Macronova poradce Marca Ferracciho.

Teprve 39letého Emmanuela Macrona média nejprve označovala za černého koně francouzských voleb.

S blížícím se hlasováním ho některé průzkumy dokonce pasují na favorita prvního kola, které se koná tuto neděli.

"Kdybych byl zvolen - pardon, kdybychom byli zvoleni -, ona bude tam. Bude mít své místo i svou roli," nechal se Macron slyšet během svého březnového projevu v Paříži.

"Dlužím jí hodně. Pomohla mi stát se tím, kým jsem," netajil se.

Láska jako z románu

Poprvé se poznali, když jemu bylo 15 let.

Od té doby je Brigitte podle mnohých pozorovatelů prakticky mentorkou svého muže.

Na střední škole byla jeho profesorkou francouzštiny, teď hraje aktivní roli v jeho předvolební kampani.

Brigitte se narodila v roce 1953 do zámožné rodiny Trogneux, která proslula svou továrnou na výrobu čokolády v severofrancouzském městě Amiens.

V roce 1992 začala učit francouzskou literaturu na soukromé jezuitské škole, kde vedla i dramatický kroužek.

Mezi jejími studenty byl tehdy taky 15letý Emmanuel.

Hrál v jejích hrách, a jednu spolu dokonce napsali. Postupem času se vztah učitelky a studenta proměňoval.

Vznikla z něj láska, kvůli které Brigitte odešla od svého manžela, se kterým měla tři děti.

S Emmanuelem ji spojovala záliba v literatuře a filozofii. On sám pracoval v letech 1999 až 2001 jako asistent francouzského filozofa Paula Ricoeura.

Vztah Macronových trvá už zhruba 20 let. Vzali se ale až v roce 2007.

Aktivní podpora i módní ikona

Brigitte se podle lidí z jejich blízkého okolí stala za tu dobu jednou z mála osob, kterým Emmanuel skutečně věří.

Když byl v letech 2014 až 2016 ministrem hospodářství, pravidelně se účastnila jeho pracovních schůzek.

Také během prezidentské kampaně ho stále doprovází, a dokonce se na ní aktivně podílí.

Dokument televizní stanice France3 zachycuje Brigitte, jak kandidátovi na prezidenta radí, kdy má během projevu zvýšit hlas a kdy má mluvit rázněji. "Její názor je pro mě důležitý," dodává sám Macron.

Brigitte je díky svým dětem z prvního manželství už několikanásobnou babičkou.

Její jméno se ale objevuje i v módních časopisech.

V dubnu jí věnoval článek britský magazín Vogue, který ji například přirovnává k nestárnoucí herecké ikoně Jane Fondové.

A nevyhnula se ani bulváru.

Protože se manželský pár nebrání projevům náklonnosti na veřejnosti, mohl francouzský list Paris Match fotografiemi Macronových zaplnit hned několik titulních stránek.

Mladý Macron po boku stárnoucí ženy dokonce v bulvárních kruzích vyvolal vlnu zpráv, které zpochybňovaly jeho heterosexuální orientaci.

Jenže na voliče může jeho dlouhodobý vztah s o mnoho let starší ženou dělat dobrý dojem, upozorňuje britský list The Independent.

Macron díky tomu představuje mladého politika, který je nekonvenční a nebojí se dělat odvážná rozhodnutí - jako je svatba se svou bývalou učitelkou.

Na druhou stranu podle listu zároveň působí jako zakořeněný a zralý muž, který nedělá věci napůl.

