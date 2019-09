před 4 hodinami

Je to téma, které dělí společnost na dva tábory - přechylování, tedy přidávání přípony -ová k ženskému příjmení. Jak bychom pak ženská příjmení skloňovali? zní hlavní obava části jazykovědců, kteří s ustupováním od tradice nesouhlasí. Druhá skupina však oponuje, že z jazykového hlediska to problém není, neboť čeština si s tím poradí, a ve snaze omezovat možnost volby proto vidí spíše výraz úřední svévole. Vláda zrušení povinnosti přechylovat před pár dny zamítla. Co na to říkají jazykovědci? Přečtěte si 10 názorů v anketě deníku Aktuálně.cz.